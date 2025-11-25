Maxi López le dedicó una picante canción a Wanda Nara en MasterChef Celebrity y se volvió viral
El exmarido de la conductora de Telefe cantó con Ariel Pucheta en el programa.
MasterChef Celebrity vivió una gala muy divertida y es que tuvo un condimento especial, ya que contó con la presencia de Ariel Pucheta. El artista hizo cantar a algunos de los participantes y uno de ellos fue Maxi López, exmarido de Wanda Nara.
El participante que viene teniendo actuaciones consistentes en el programa, se sacó el delantal y pasó a cantar. El momento viral de la noche fue cuando vio que el tema elegido era nada más ni nada menos que Mentirosa y no dudó en dedicárselo a la madre de sus tres hijos, con quien tiene una gran relación tras años de polémicas.
"Nunca mejor elegido un tema", expresó con una sonrisa de oreja a oreja. Posteriormente comenzaron a cantar y el exfutbolista, en la parte del estribillo, señaló a Wanda Nara, causando furor en los participantes y también en los jurados, que eran testigos privilegiados de lo que estaba ocurriendo.
La conductora del canal de la familia decidió seguir el chiste y subió junto a su expareja para bailar un clásico de la movida tropical. Luego de este momento, pasó al frente a presentar su plato y recibió una positiva devolución del jurado.