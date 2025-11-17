El curioso me gusta de Maxi López en una publicación sobre la China Suárez que desató polémica: "Zorrilla"

En una nueva faceta mediática, el exesposo de Wanda Nara no para de dejar cabos sueltos. Esta vez, utilizó las redes sociales y un picante posteo tuvo su like.

Maxi López, hoy una gran figura de MasterChef Celebrity, de a poco abre su imagen al mundo mediático y deja escapar "perlitas" que para los fanáticos no pasan desapercibidas. En las últimas horas, un gesto en redes sociales lo expuso y dejó clara su postura en el "Wandagate".

El exjugador está viviendo un gran momento de popularidad, tras años de estar en la deriva. Su nueva faceta de cocinero, sumada a los picantes (pero divertidos) idas y vueltas con su expareja, Wanda Nara, lo posicionan como un favorito en todo el escándalo que lo envuelve junto a la vereda del frente: Mauro Icardi y la China Suárez.

Hasta ahora, López había mantenido una postura notablemente cautelosa, esquivando las polémicas mediáticas y enfocándose en su carrera y sus tres hijos varones. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales, un "me gusta" puede decir más que mil entrevistas.

El like de Maxi López wanda nara y maxi lopez Maxi López y Wanda Nara en MasterChef. Créditos: Captura / TELEFE El exdeportista dejó su huella en una publicación de Instagram que juzgaba duramente el pasado amoroso de la China Suárez, tomando partido de manera pública por primera vez en el escándalo que involucró a la actriz con la madre de sus hijos.

La encargada de descubrir la acción del futbolista fue Pochi de Gossipeame. En sus historias de Instagram, compartió la captura de pantalla que prueba el accionar de López. El post original, subido por una cuenta de humor, era una "obra de teatro" que no dejaba lugar a interpretaciones.