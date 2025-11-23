Moria Casán volvió a hacer de las suyas y, esta vez, la víctima de su lengua karateca fue Wanda Nara . A días de deshacerse en elogios hacia la belleza y las manos de la China Suárez , la conductora de La mañana con Moria (eltrece) mostró la otra cara de la moneda al reaccionar sin filtro a las novedades del escándalo Nara e Icardi.

Todo comenzó cuando el panelista Gustavo Méndez interrumpió el aire con una noticia judicial de último momento: la Justicia falló a favor de Mauro Icardi por la filtración de los chats privados, aquellos famosos mensajes donde el futbolista se refería a la zona íntima de Wanda como "la hamburguesa".

Al recordar el apodo culinario y poco romántico, Moria no pudo ocultar su repulsión. “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!” , lanzó la diva, provocando las carcajadas de todo el estudio.

Embed - El repudiable comentario de Moria Casán sobre una parte del cuerpo de Wanda Nara: "Me imagino ahí abajo..."

Lejos de dejarlo pasar, la conductora profundizó en su desagrado visual: “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé” .

Más allá del paso de comedia y el asco de Moria , la información dura golpea el bolsillo de la conductora de MasterChef. Según explicó Méndez, la Justicia determinó que Wanda deberá pagar una suma exorbitante por haber expuesto la intimidad de su exmarido.

“Wanda, por haber filtrado los chats de la hamburguesa, por ir al programa de Susana Giménez y por decir que ella pagaba la multa, tiene que pagarle 100 millones de pesos. Si no, la van a embargar”, detalló el periodista.

Para cerrar el bloque, y fiel a su estilo de generar discordia, Moria aprovechó la cifra millonaria de la multa para compararla con su nueva favorita, la China Suárez.

“Si la hamburguesa de la señora cotiza eso, imaginate la hamburguesita de la China… cotiza en bolsa, criptomoneda. Me descompenso”, remató Casán entre risas, dejando en claro de qué lado de la grieta mediática se encuentra en este momento.