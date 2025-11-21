"Vergüenza ajena": revuelo por el video que salió a la luz del detrás de escena de la nota de la China Suárez con Moria Casán

Moria Casán enseñó este jueves imágenes del backstage de la entrevista que le realizó a la actriz para su programa y se volvió viral en las redes sociales.

En el comienzo de esta semana, Moria Casán presentó en La mañana con Moria la entrevista que le realizó a la China Suárez. Al terminar la nota al aire, la conductora contó un detalle del detrás de escena que le llamó profundamente la atención.

"Ella está como con una especie de dependencia emocional, porque ella necesita constantemente la aprobación", aseguró la diva. Luego, relató: "Apenas llegamos, él (Mauro Icardi) estaba parado mirando y ella le dijo 'no, mi amor, ponete adelante mío que necesito mirarte'. Todo el tiempo funciona como espejo".

Moria Casán y China Suárez en La mañana con Moria Este jueves, Casán decidió mostrar las imágenes de lo que ocurrió en la previa de la entrevista y que hasta ahora no se había visto. En el video se observa a la actriz pidiéndole a Icardi que se coloque en un lugar donde pueda tenerlo a la vista. "Baby, ¿te pones de este lado así te veo? Yo necesito verlo", dice Suárez.

Luego, la artista le marca otro detalle: "Baby, el celular. Modo avión".

El clip comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó una oleada de reacciones. Entre los comentarios, varios usuarios apuntaron: "Necesita verlo para que el le diga que puede decir y que no"; "Tan forzado todo"; "Me da vergüenza ajena cuando le dice 'baby, el celular'".