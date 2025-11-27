Profundo dolor: falleció Meche Portillo, querida productora de Intrusos

El conductor de Intrusos dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

El mundo de la televisión y sobre todo el equipo de Intrusos se encuentra pasando un triste momento. Es que luego de pelearla con todas sus fuerzas, no pudo recuperarse y Rodrigo Lussich fue quien comunicó la partida de su compañera y amiga.

"Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea... Voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste", expresó en el inicio del escrito al cual acompañó con imágenes junto a ella.

Luego, agregó: "Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa".

La publicación de Rodrigo Lussich tras la muerte de Meche, productora de Intrusos Captura de pantalla 2025-11-27 220041 El posteo de Rodrigo Lussich tras la muerte de Meche, productora de Intrusos. Foto: Instagram / @rodrilussich. "Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento. Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores!", escribió Rodrigo en el final de la carta.