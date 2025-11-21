Un conductor de canal América desmintió a Marcelo Tinelli tras su salida del streaming: "No se fue, lo echaron"

Tras la escandalosa salida del famoso conductor del ciclo Estamos de paso en Carnaval Stream, revelaron lo que realmente sucedió con la supuesta renuncia.

El entretenimiento digital sufrió una sacudida inesperada tras confirmarse que Marcelo Tinelli, figura principal del ciclo Estamos de paso (Carnaval Stream) no continuará al frente del proyecto. A pesar de que el contrato original estipulaba una vigencia hasta mediados de diciembre, la interrupción abrupta del vínculo laboral generó una ola de especulaciones en las redes sociales. Oficialmente, se comunicó una decisión personal a través de Instagram, pero fuentes del sector sugieren que la realidad detrás de cámaras es mucho más compleja y conflictiva de lo que se intenta mostrar al público.

Juanita Tinelli (3) Tras la denuncia pública que hizo su hija Juanita, Marcelo Tinelli dejó de ir a su programa de streaming. Fotos: captura de video YouTube / Carnaval Stream / Instagram: @juanittinelli1. Más allá de lo estrictamente laboral, el contexto personal del conductor atraviesa horas críticas que podrían haber precipitado los acontecimientos. Según trascendidos de la Agencia Noticias Argentinas, el ambiente familiar se enrareció debido a intimidaciones graves dirigidas hacia su hija, Juanita. Al parecer, estas coacciones estarían vinculadas a compromisos financieros pendientes de Marcelo, creando un clima de tensión insostenible que excede el marco del espectáculo y roza lo delictivo.

La versión sobre el despido de Marcelo Tinelli Rodrigo Lussich reveló los detalles de la salida de Marcelo Tinelli de su programa de streaming Rodrigo Lussich reveló los detalles de la salida de Marcelo Tinelli de su programa de streaming. Video: Intrusos (América TV) Sin embargo, la narrativa de una "renuncia voluntaria" ha sido puesta en duda por periodistas especializados en farándula. En el programa Intrusos (América TV), se destapó una olla a presión al sugerir que la desvinculación no fue unilateral por parte del protagonista, sino una decisión corporativa. Rodrigo Lussich fue categórico al explicar que, aunque se intente maquillar la situación como una salida elegante, la directiva del canal de streaming habría optado por cortar el vínculo de raíz, contradiciendo la versión oficial publicada en las redes del famoso conductor.

Comunicado Marcelo T El comunicado que publicó Marcelo Tinelli tras su salida de Carnaval Stream. Foto: Instagram @marcelotinelli Sobre esta discrepancia entre lo comunicado y lo que realmente sucedió en los pasillos de la empresa, Lussich aportó una declaración contundente que echa luz sobre el conflicto interno: “La información la pueden desmentir, como desmintieron que se iba de Carnaval, pero lo que sale de adentro de la empresa es que a Tinelli lo echaron, no que Tinelli decidió irse por propia voluntad. Después, la letra chica del detalle la conocerán ellos”. Esta afirmación deja en evidencia la fragilidad de la relación entre la figura y la plataforma.