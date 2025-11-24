Revuelo en MasterChef Celebrity por dos participantes que no podrían disimular la atracción: "Están a nada del coi..."

Esthercita en Gossip aseguró que dos concursantes del famoso reality de cocina tendrían una fuerte conexión y brindó detalles al respecto.

MasterChef Celebrity se convirtió en un auténtico caldo de cultivo para vínculos inesperados. Más allá de los platos, los nervios y la competencia, las largas horas de convivencia en el set generan un clima particular donde pueden surgir alianzas, amistades profundas y, según algunos, hasta algo más.

Entre risas fuera de cámara, complicidades espontáneas y la energía propia del certamen, comenzaron a circular versiones que apuntan a una cercanía especial entre dos de los participantes solteros del elenco: Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity Según aseguró Esthercita en Gossip, habría una conexión entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Instagram Evangelinaanderson. En Gossip dejaron caer una información que podría sacudir por completo el mundo del espectáculo si llegara a confirmarse. Esthercita, una de las panelistas del ciclo, aseguró tener datos sólidos que indicarían que entre ellos hay más que buena onda.

Según contó la periodista, aunque todavía no se los vio demasiado juntos frente a las cámaras, fuera del set la historia sería distinta. Miradas, actitudes y una serie de coincidencias digitales habrían despertado las sospechas del equipo de Gossip. La panelista fue tajante: "Hay onda, hay tensión sexual, están a nada del coi...".

Ian Lucas en MasterChef Celebrity El joven es youtuber y estaría enamorado desde hace tiempo de la modelo. Instagram Ianlucas. La columnista sumó más detalles sobre la química que, según ella, existe entre la modelo y el joven creador de contenido. Recordó que desde su ingreso al certamen, Ian ya había expresado admiración por Evangelina: "Yo vi un flirteo. Él desde que entró a Masterchef dijo: 'Qué bomba Eva Anderson'. Le quiere dar a toda costa. Es un chico joven, soltero y lindo. Tiene 26 y ella 42, casi le lleva dos décadas".