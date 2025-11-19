En medio de la polémica, filtraron quién sería la favorita de MasterChef Celebrity y el jurado quedó expuesto

En Intrusos, Adrián Pallares reveló un dato inesperado que encendió rumores sobre posibles favoritismos dentro de la competencia culinaria.

En los últimos días, el nombre de Germán Martitegui volvió a generar revuelo dentro de MasterChef Celebrity. Diversos participantes habrían manifestado cierto malestar por el tono implacable de sus devoluciones, ya que el chef suele ser uno de los más estrictos al momento de analizar cada preparación y no siempre suaviza sus observaciones.

En Intrusos, se ha estado haciendo un seguimiento sobre el tema. En los últimos días, durante un informe, el equipo del programa revisó lo que dejaron las últimas galas de Telefe y allí Adrián Pallares lanzó una información que encendió nuevas especulaciones.

masterchef-celebrity-2025-2116287 Esta nueva temporada del programa ha tenido varias polémicas. "Tal vez, quizás, 'La Reini' (Sofía Gonet) va a viajar a Europa contratada por una cerveza. Y a qué no saben con quién va a viajar, con Damián Betular y Germán Martitegui. Ustedes saben que todo esto es negocio", contó el conductor del ciclo de canal América.

"Con lo cual sería lindo que 'La Reini' llegue a instancias finales, habrían comentado. En breve va a hacer este viaje. Son bolas que se corren", finalizó diciendo Pallares.