Escándalo en MasterChef Celebrity: Wanda Nara no se contuvo y lanzó una hiriente frase contra Valentina Cervantes

MasterChef Celebrity atraviesa días de tensión tras las recientes renuncias de varios participantes y ahora por un supuesto fuerte cruce entre Wanda Nara y La Joaqui . Según reveló Paula Varela en Intrusos, la cantante habría bajado del balcón para enfrentar a la conductora durante la despedida de Valentina Cervantes .

"Le tiró en cara los mensajes de Enzo a Wanda, ella los habría visto porque se los habría mostrado Valu Cervantes. Le molestó que Wanda se haga la buena", aseguró la panelista.

Mientras que, en Sálvese Quien Pueda, Majo Martino brindó más detalles de aquel momento. Según la panelista, la Wanda estaba "atónita, se quedó petrificada". "Le empezaron a hablar por cucaracha. Claramente, no se lo esperaba. Empezaron a fingir demencia a los compañeros", contó Martino.

Acto seguido, Majo reveló cuál fue la reacción de la modelo: "¿Qué contesta Wanda? Caliente, pero como una pava. Una pava, me gusta. Estaba muy enojada. Dos veces dijo esta frase, la voy a leer para que sea textual. 'Cuando habla la plata, calla la verdad, como dijo mi papá’'".

Según contó, la frase dejó descolocados a todos los presentes, que intentaron "fingir demencia" mientras buscaban entender el significado de esas palabras. Fue entonces cuando Maxi López, exmarido de Wanda, habría dado la pista para descifrar el mensaje.

"Lo que Maxi trata de explicar es que era una frase que ella usa mucho. Es como que estaba diciéndole a Valu 'mi amor, por la plata te quedaste con él. Con todo lo que te hice, con todo'", explicó Martino.

Yanina Latorre, por su parte, agregó sin filtros: "Ah, encima la trató de interesada, que se bancó todo lo de Nicki Nicole, todo lo que pasó, los mensajes con Wanda". Y remató con ironía: "Qué complicada que es Wanda… ella también se bancó de todo por la plata. Yo le hubiera dicho: 'Y vos con la China cuando pasó el WandaGate'. Yo ahí me trenzo".