"Están todos re calientes": revelaron el nuevo escándalo que sacude a MasterChef Celebrity

En medio de varios rumores sobre el ciclo de Telefe, Juan Etchegoyen sumó una nueva, y escandalosa, información sobre el programa.

Un nuevo escándalo se suma a las cocinas de MasterChef Celebrity. Juan Etchegoyen en Mitre Live, contó que los participantes estarían muy enojados con Maxi López por los "beneficios especiales" que tiene en el programa.

"Quiero abrir el programa con algo sobre MasterChef que me estoy callando, pero lo voy a contar porque no da para más. Están todos en llamas por Maxi López", comenzó diciendo el periodista.

Maxi López Maxi López es uno de los participantes del programa. Foto: Instagram/ @masterchefargentina. Etchegoyen contó que la tensión comenzó cuando López emprendió un viaje al exterior para reencontrarse con su esposa, con la autorización previa del equipo del programa. "Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa, todos están re calientes porque no se bancan sus privilegios", explicó el comunicador.

El comunicador comentó que, al inicio, los participantes interpretaron que el permiso especial respondía a una urgencia familiar: "Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente doméstico que tuvo la sueca, pero luego se enteraron de que el viaje ya estaba planificado y ahí estalla todo. "He hablado con varios participantes que me confiesan en off the record esto", añadió el periodista.

Maxi López MasterChef Celebrity Juan Etchegoyen contó que los concursantes estarían enojados con el exfutbolista. Telefe. Luego, Juan Etchegoyen expuso que la aparente armonía del grupo sería solo para las cámaras: "Las cosas como son, y a mí me gusta decir la verdad cuando noto una puesta en escena de cordialidad increíble. Personas que delante de cámara adulan y por atrás critican a mansalva".