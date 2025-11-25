Cristiano Ronaldo impactó con un accesorio que transforma su look clásico

Cristiano Ronaldo revolucionó Instagram con un outfit minimalista y gafas de onda futurista. ¡No te pierdas la foto!

Cristiano Ronaldo volvió a instalar su nombre en el mundo de la moda con un gesto mínimo, pero contundente, al lucir unos lentes futuristas que alteraron por completo un look aparentemente sencillo.

En las imágenes, CR7 eligió una remera blanca de cuello redondo, clásica, sin ninguna intervención que llamara la atención por sí sola. Sobre ella, llevó una campera gris oscuro abierta, lo que le dio una vibra relajada y un toque urbano controlado. El conjunto podría haber pasado desapercibido en manos de cualquier otra figura, pero Cristiano supo sumar un detalle para transformarlo todo.

Ese detalle fueron los lentes, con una montura fina y una estética futurista, que llevó al conjunto a otro registro visual. La elección también jugó con una estética noventosa reinterpretada, con líneas delgadas, diseño apenas curvo y un aire tecnológico que contrastaba con la simpleza del resto del look.

La publicación, además, incluyó un efecto de movimiento que acentuó el carácter dinámico de la imagen, como una forma de mostrar que incluso en quietud, Cristiano conserva esa energía característica.