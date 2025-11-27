Juana Viale abrió una convocatoria para diseñadores emergentes: enteráte de qué se trata

Juana Viale, junto a StoryLab, lanzó una iniciativa que cambia el juego para los diseñadores emergentes. Todos los detalles en la nota.

Juana Viale dio un golpe inesperado en el universo de la moda argentina. Después de años de construir un imaginario visual marcado por la alta costura de Gino Bogani con sus volúmenes, sus texturas, y esa teatralidad elegante que ya se volvió tatuaje estético en la memoria colectiva, ella decidió hacer algo distinto y lo hizo en grande.

La nieta de Mirtha Legrand lanzó junto a StoryLab una convocatoria abierta para que diseñadores emergentes de todo el país creen los looks que llevará en Mar del Plata durante la próxima temporada televisiva.

La apuesta inesperada de Juana Viale: diseñadores nuevos competirán por vestirla. La noticia corrió rápido y generó revuelo inmediato, no solo por el peso de Juana como figura, sino por la magnitud de la oportunidad. Vestirla no significa solo mandar un diseño, también implica entrar en una vidriera que mueve conversación, tendencias y, en muchos casos, destinos profesionales.