La IA redefine toda la industria del turismo

El turismo atraviesa una aceleración inédita en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial . En 2025 , tanto las herramientas orientadas al consumidor, como las plataformas para mejorar la eficiencia y la visibilidad de las marcas proliferaron en todo el sector.

La explosión de iniciativas de inteligencia artificial en el turismo durante 2025 marca un punto de inflexión: desde flujos conversacionales y reservas dentro de chats hasta servidores MCP que permiten acceder a datos en tiempo real.

Si hay una parte del viaje en la que la inteligencia artificial clásica está transformando el turismo es en los aeropuertos. Créditos: tnmt.com

En paralelo, los proveedores de tecnología en el turismo se apresuran a crear soluciones que permitan a las marcas del sector ganar eficiencia y, además, ser visibles en los nuevos entornos de IA.

El aumento en la comodidad del uso de la inteligencia artificial entre los viajeros, especialmente millennials y Generación Z, alimenta este crecimiento. Según datos de Phocuswright Research , casi la mitad de los millennials y más del 40% de la Generación Z muestran mayor confianza en el uso de IA para planificar viajes respecto al año anterior.

Un nuevo estudio del Lufthansa Innovation Hub identificó los principales casos de uso anunciados recientemente, abarcando ocho etapas del viaje. Entre ellos destacan el Trip Matching de Expedia, la comprensión de intención de viaje por parte de Booking.com y avances de OTAs globales como MakeMyTrip y Trip.com (en la siguiente imagen).

Según Booking.com. los viajeros suelen utilizar la inteligencia artificial para traducir (45%), sugerencias de actividades en destino (44%) y recomendaciones de restaurantes (40%). Créditos: Freepik.com

tripcom

El widget de IA para Trip.com ofrece traducción instantánea, conversión de moneda y asistencia para viajeros que navegan por nuevos entornos para el turismo. En tanto que Google, Expedia, Booking.comp y otros marcan el ritmo en soluciones que entienden mejor la intención del viajero.

Avances del turismo con la inteligencia artificial

En el plano operativo, aerolíneas como United y Turkish Airlines están adoptando al turismo servidores MCP, que permiten a agentes de IA acceder a información en tiempo real. Compañías tecnológicas como Google también muestran avances significativos.

data center apple Los servidores MCP, o Protocolo de Contexto del Modelo, son infraestructuras que permiten a los modelos de inteligencia artificial acceder y utilizar datos y herramientas externas de manera estandarizada y segura. Imagen: iphoneros.com.

En lo referente a aeropuertos, los usos incluyen comunicación personalizada durante interrupciones y nuevos sistemas de seguridad impulsados por la inteligencia artificial. El estudio también enfatiza avances B2B (siglas de "business to business", es decir, transacciones comerciales y el intercambio de productos, servicios o información entre dos empresas, en lugar de entre una empresa y un consumidor final) en la optimización de rutas aéreas, mantenimiento asistido por inteligencia artificial, gestores autónomos para alquileres temporarios y sistemas de reservas en lenguaje natural.

sector turistico hacia adonde enfocarse

Aún es temprano para determinar quién dominará la nueva carrera de la inteligencia artificial en el turismo. Lo que está claro es que la innovación continuará expandiéndose y que todos los actores enfrentarán un escenario de cambio profundo.