El fin de semana largo el turismo mostró una mejora en viajes y consumo

La actividad turística durante el último fin de semana largo dejó señales positivas para la economía, con un fuerte incremento en la movilidad y el consumo, según destacó el periodista económico Carlos Burgueño en MDZ Radio . “Arranquemos por la buena noticia”, propuso al iniciar su análisis, y centró el eje en los datos difundidos por el sector.

Burgueño remarcó la consistencia de las mediciones al señalar que “hay un cuadrito que todos los fines de semana largo publica CAME, que la verdad tiene la seriedad de la continuidad, lo publica siempre”. En ese marco, explicó que los números del reciente feriado mostraron un repunte significativo.

“Hubo contra el 2025 un 48,8% más, o sea hubo más gente desplazándose, más gente en los diferentes lugares turísticos”, afirmó, y agregó que incluso los viajes de cercanía formaron parte de ese movimiento general.

El analista también detalló que “subió 10% la estadía promedio”, mientras que “el gasto promedio por día subió un 1,6%, casi un 2%”. En términos globales, precisó que “el gasto total subió un 66,1%, corregido por inflación es un 30% más o menos”.

En ese sentido, sintetizó: “La noticia entonces es que hubo un 48,8% más de personas trasladándose en este feriado largo”, lo que impactó de manera directa en sectores golpeados en los últimos meses.

Impacto en sectores clave y expectativas

Burgueño subrayó que este repunte resulta especialmente relevante para actividades vinculadas al consumo: “Bienvenido sea para un sector, el turismo, la gastronomía, espectáculo, que estaba muy golpeado por lo que fue el verano”.

Asimismo, planteó que este comportamiento abre expectativas hacia el corto plazo: “Ahora la expectativa de lo que ocurre en Semana Santa”.

Sin embargo, introdujo una variable clave a seguir: “Vamos a ver cuánta plata tiene la gente también”, en referencia a la capacidad de sostener este nivel de actividad en los próximos períodos.

De este modo, el incremento en la movilidad y el gasto durante el fin de semana largo aparece como una señal favorable dentro del panorama económico, con impacto directo en sectores sensibles al consumo interno.