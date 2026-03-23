Inflación de marzo: combustibles, estacionales y alimentos empujan el índice en torno al 3%

El IPC de febrero, que arrojó 2,9% de acuerdo al Indec , volvió a poner sobre el debate público el proceso de desaceleración de la inflación , ya que fue un valor por encima de lo esperado por el mercado.

El dato del segundo mes del año encendió las alarmas y se ubicó por encima de la expectativa del mercado, que esperaba que el índice se ubique en 2,7%. A su vez marcó el noveno mes al hilo que no desacelera el índice y seis meses seguidos arriba del 2%.

Además, reavivó el debate acerca de la medición de la inflación : con la nueva canasta arrojaba un 3,1% y, desde que asumió Javier Milei, una diferencia de 43,9 puntos porcentuales por encima.

A su vez, por tercer mes consecutivo las previsiones del REM que elabora el BCRA fueron recalibradas al alza. Los principales actores del mercado esperan que la inflación se mantenga en torno al 3% en marzo, que contará con un fuerte componente estacional y el impacto en el precio de los combustibles debido al shock externo que producto del incremento del petróleo a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente .

La consultora Analytica proyecta una suba de 3% para el nivel general de precios, lo que implicaría una aceleración del indicador con respecto a febrero, donde se ubicó en 2,9%. La consultora EconViews calculó que el acumulado de las últimas cuatro semanas llegó a 3,5%.

Por su parte, la consultora EcoGo proyecta un 2,9%. "La presión sobre el índice general se concentra en el factor estacional de Educación (12%), sumado a los ajustes en tarifas y combustibles", señaló.

En tanto, LCG, registró que la inflación mensual promedio de los alimentos de las últimas cuatro semanas se ubicó en 3,1%. El informe destacó que en el acumulado del mes hasta la tercera semana alcanzó 2,4% y un 80% de la inflación mensual del rubro “Alimentos y bebidas” se explicó por las subas en carnes, bebidas y lácteos, que superaron el promedio general.

Hacia adelante

También, la dinámica inflacionaria está lejos de las aspiraciones oficiales. En el acumulado de los dos primeros meses del año el guarismo arroja a 5,9%. En caso que en marzo se confirme un 3%, el guarismo en los primeros tres meses del año ascendería a 9%. Con este número, la suba de precios ya se devoraría la totalidad de lo que el Gobierno tiene proyectado para todo 2026 en su Presupuesto, que era un aumento de 10,1%.

"En cuanto a la inflación anual para 2026, la suba de la inflación proyectada fue más que considerable, donde la misma aumentó 3,7 p.p. El reacomodamiento visto no hace más que evidenciar un mercado que se tornó cauto en términos de inflación, en la medida que los datos conocidos eran sistemáticamente subestimados", sostuvo Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.