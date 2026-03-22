Inflación, tasas y dólar: las principales claves de la economía que sigue de cerca la city

En un escenario donde la inflación mermó el proceso de desaceleración y las expectativas del mercado vuelven a ajustar un IPC al alza hacia adelante, obliga a recalibrar las estrategias por parte de los inversores.

En ese contexto, una dinámica inflacionaria que genera cautela en el corto plazo, la evolución de las tasas y el frente cambiario serán variables clave a monitorear por parte de la city y para determinar el ritmo de normalización en los próximos meses.

La performance del Tesoro en las licitaciones en pesos de las últimas semanas llevó a una relajación del nivel de las tasas de interés.

"A pesar del retiro de liquidez por parte del Tesoro, no se esperan aumentos significativos en las tasas de interés en el corto plazo, siempre que el BCRA no adopte una postura más contractiva por otras vías", expresó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

"Las tasas en pesos continuaron comprimiéndose. Las TEMs de los instrumentos a tasa fija recortaron hasta 2,0-2,4%. A su vez, en el mundo de las ' tasas a un día', la caución se mantuvo estable con respecto a ayer con la tasa promedio ponderada por volumen en 19,9% TNA; mientras que el promedio de la tasa de repo cerró en 20% TNA", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar aún goza de cierta pax cambiaria, pese a las tensiones geopolíticas que llevaron a una apreciación de la divisa norteamericana a nivel global en torno al 4,3% desde mínimos de febrero. Esto llevó a presiones sobre las monedas de las economías de los países emergentes y principalmente de América Latina.

Sin embargo, en ese contexto el peso argentino mostró una variación de 2,2%. De acuerdo a Adcap, desde el 26 de febrero la evolución es del 0,9%, sólo por debajo de Colombia (+1,9%). Desde esa fecha, el resto de las economías emergentes se depreciaron.

En el mercado cambiario local en lo que va del año, el dólar oficial mayorista cayó $61, el minorista $65 y el MPE $59.

Los analistas esperan que la estabilidad cambiaria se pueda mantener en los próximos meses debido a la entrada de dólares al MULC provenientes de la cosecha gruesa.

Inflación

El IPC de febrero, que arrojó 2,9% de acuerdo al Indec, volvió a poner sobre el debate público el proceso de desaceleración de los precios, ya que fue un valor por encima de lo esperado por el mercado.

El dato del segundo mes del año encendió las alarmas y se ubicó por encima de la expectativa del mercado, que esperaba que el índice se ubique en 2,7%. A su vez marcó el noveno mes al hilo que no desacelera el índice y seis meses seguidos arriba del 2%.

Además, reavivó el debate acerca de la medición de la inflación: con la nueva canasta arrojaba un 3,1% y, desde que asumió Javier Milei, una diferencia de 43,9 puntos porcentuales por encima.

También, la dinámica inflacionaria está lejos de las aspiraciones oficiales. En el acumulado de los dos primeros meses del año el guarismo asciende a 5,9%. Con este número, la suba de precios ya se devoró más de la mitad de lo que el Gobierno tiene proyectado para todo 2026 en su Presupuesto, que era un aumento de 10,1%.

A su vez, por tercer mes consecutivo las previsiones del REM que elabora el BCRA fueron recalibradas al alza. Los principales actores del mercado esperan que la inflación se mantenga por encima del 2,5% en marzo, que contará con un fuerte componente estacional y el impacto en el precio de los combustibles debido al shock externo que producto del incremento del petróleo a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

"En cuanto a la inflación anual para 2026, la suba de la inflación proyectada fue más que considerable, donde la misma aumentó 3,7 p.p. El reacomodamiento visto no hace más que evidenciar un mercado que se tornó cauto en términos de inflación, en la medida que los datos conocidos eran sistemáticamente subestimados", añadió Vlassich.