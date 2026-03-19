Celebra Caputo: la balanza comercial sumó US$788 millones en febrero y el dólar se mantiene calmo

Con fuerte participación de las exportaciones agroindustriales, el segundo mes del año mantuvo las cuentas del comercio exterior en terreno positivo.

La balanza comercial es clave para la generación de dólares que el Banco Central necesita para fortalecer la oferta de dólares.

Tras un buen arranque de año las exportaciones treparon en febrero a 5.962 millones de dólares, una caída de -2.9% respecto del mismo mes año anterior, mientras que las importaciones totalizaron US$5.174, una baja de -11,8%. Con este resultado la balanza comercial se ubicó en US$788 millones, informó el Indec).

Según el relevamiento mensual de Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre intercambio comercial las exportaciones siguen traccionando el superávit comercial, impulsadas por el buen desempeño del agro, que explica gran parte de los 1.750 millones de dólares que representaron las ventas externas de productos primarios -el resto corresponde a minería- y la totalidad de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), que alcanzaron los US$1.834 millones.

Balanza comercial febrero 2026 Por su parte, las manufacturas de origen industria (MOI) anotaron en febrero US$1.747 millones y Combustibles y energía con US$631 millones.

En este último mes relevado los bienes primarios incrementaron los embarques en 8,2%, mientras que en el caso de las cayeron 10,1%, las manufacturas industriales avanzaron 8,6% y los combustibles se desplomaron -27,6% en términos interanuales.

En cuanto a las importaciones, el dato saliente es que cayeron -11,8% respecto del mismo mes de 2025, con bajas sustantivas en todos los rubros.