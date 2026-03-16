El agro proyecta exportaciones récord y generaría divisas por más de US$ 34.500 millones en 2026

El agro argentino se encamina hacia una campaña 2025/26 que será récord en varios aspectos. Las proyecciones indican que el campo podría generar US$ 34.530 millones en ingreso de divisas durante 2026, prácticamente en línea con el aporte del año anterior, aunque con un volumen de exportaciones récord, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las estimaciones ubican la producción total de granos en 160 millones de toneladas, impulsada por buenos rindes y una mejora en las condiciones climáticas. La recuperación productiva se refleja tanto en la cosecha fina como en la gruesa.

En el caso del trigo, se proyecta una producción de 29,5 millones de toneladas, mientras que la cebada alcanzaría 5,6 millones, ambos registros históricos. En la cosecha gruesa, el maíz marcaría un nuevo máximo con 62 millones de toneladas, mientras que el girasol llegaría a 6,6 millones, el volumen más alto del siglo. La soja, en tanto, se ubicaría en 48 millones de toneladas, por debajo de campañas anteriores debido a una menor superficie sembrada, aunque con rindes superiores a los del ciclo previo.

Las proyecciones indican que el salto productivo tendrá su correlato en el comercio exterior. Las exportaciones de granos y subproductos podrían alcanzar 113 millones de toneladas, lo que representaría un volumen sin precedentes y superaría en casi 10 millones de toneladas el récord de la campaña 2018/19.

Con los precios internacionales actuales, ese nivel de ventas externas permitiría que el sector aporte US$ 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2026.

agro liquidación de divisas

La cifra se ubicaría prácticamente al mismo nivel que en 2025, cuando el complejo de cereales y oleaginosas liquidó US$ 34.600 millones en el mercado cambiario, según datos del Banco Central de la República Argentina. Si se considera además el mecanismo del “dólar blend” que rigió durante parte de ese año —y que permitía liquidar el 20% de las exportaciones al tipo de cambio financiero— el ingreso total de divisas del agro en 2025 se estima en US$ 36.160 millones.

El Estado nacional generaría de esta forma ingresos por retenciones, considerando los seis principales complejos exportadores (soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol), por US$ 4.650 millones para 2026. El monto sería prácticamente igual al del año pasado a partir de la reciente reducción de alícuotas para algunos productos.

Por complejo productivo, el mayor aporte seguiría proviniendo de la soja, que generaría alrededor de US$ 3.420 millones, apenas por debajo del año previo. En segundo lugar se ubicaría el maíz, con US$ 720 millones, seguido por el trigo, con US$ 300 millones. El girasol, por su parte, mostraría uno de los mayores crecimientos relativos gracias al aumento del volumen exportado y a mejores precios internacionales.

De confirmarse estas proyecciones, el agro volvería a consolidarse como la principal fuente de divisas de la economía argentina en 2026.