Banco Columbia confirmó la compra la cartera de depósitos, préstamos y sucursales de Efectivo Sí

El Banco Columbia confirmó la compra de la cartera de préstamos y depósitos de Compañía Financiera Argentina S.A. (CFA) , la empresa dueña de la marca Efectivo Sí , en una decisión estratégica para incrementar exponencialmente su cartera de clientes. La integración incluyó el traspaso de 36 sucursales, junto con la totalidad de los activos y pasivos vinculados.

La operación fue negociada a principios de año con Galeno Capital , del grupo de salud liderado por Julio Fraomeni, propietario de CFA desde que se la compró a Banco Galicia.

De esta forma, Banco Columbia suma los clientes de la financiera especializada en préstamos personales a un ecosistema bancario con un portfolio de productos mucho más completo que incluye soluciones de banca digital de última generación, tarjetas de crédito y líneas de financiamiento para personas y negocios. En su periodo de mayor esplendor Efectivo Sí llegó a manejar una cartera cercana a los 400.000 clientes.

Miguel Monguzzi, director titular de Banco Columbia, destacó que “Nuestra estrategia no busca solo sumar clientes, sino construir vínculos sólidos con la proximidad hacia ellos de un aliado financiero que entiende las necesidades locales de cada uno".

Actualmente, ambas organizaciones avanzan en un proceso de transición coordinado y transparente, diseñado para asegurar la continuidad operativa y una evolución positiva en la experiencia de los usuarios.

El Banco Columbia es una entidad financiera de capitales privados argentinos, cuyo paquete accionario principal pertenece al empresario Santiago Juan Ardissone.