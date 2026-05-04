Se suma otro fin de semana largo en mayo: dónde será feriado el 8

Tras el feriado por el Día del Trabajador, un grupo de bonaerenses volverá a tener un descanso extra en mayo . El viernes 8 habrá asueto en distintas localidades de la provincia, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo para quienes residan o trabajen allí.

Tras el feriado del 1 de mayo, se viene otro fin de semana largo.

La jornada no será a nivel nacional, sino que responde a los aniversarios fundacionales de varias localidades bonaerenses. Por este motivo, habrá cese de actividades en el sector público y será día no laborable para privados, sujeto a decisión de cada empleador.

Las localidades que tendrán asueto y fin de semana largo son:

El beneficio alcanza a los habitantes y trabajadores de estas zonas, que tendrán tres días consecutivos de descanso en la primera semana de mayo.

Se trata de una oportunidad para una escapada corta, en la antesala de otro feriado clave: el del 25 de mayo, que también generará un fin de semana largo a nivel nacional.

Feriados nacionales 2026: lo que queda del calendario

De cara al resto del año, estas son las próximas fechas confirmadas:

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado)

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Día de la Independencia

10 de julio: día no laborable con fines turísticos

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Así, mientras se espera el próximo feriado nacional, algunos municipios bonaerenses suman un descanso extra en mayo por motivos locales.