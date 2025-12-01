Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad en Argentina en 2025

Se acerca la fecha y los argentinos ya piensan en cómo armar el arbolito de Navidad con los gastos actuales.

Armar el arbolito de Navidad es un presupuesto a tener en cuenta en diciembre.

Una tradición navideña de cada año se vuelve realidad cada 8 de diciembre, día en el calendario en el que se arma el arbolito de Navidad. Si bien muchas familias ya tienen el pino de otros años, hay otras que están calculando cuánto les costará preparar este adorno.

El precio cambia según el tamaño del mismo, su estilo, la densidad de ramas y los adornos que se elijan.

Los precios de los árboles de Navidad Un árbol pequeño —por ejemplo 60 cm o versiones alternativas compactas— puede encontrarse en torno a $5.000–$10.000.

Árboles de mediana altura, entre 90 y 120 cm, rondan los $10.000–$20.000.

Para pinos de hasta 180 cm, el costo estimado es de $20.000–$30.000.

Los árboles más grandes —entre 180 y 210 cm— pueden costar entre $30.000 y $65.000, dependiendo de lo tupido del follaje o del estilo del diseño. Estos adornos no pueden faltar en tu arbolito de Navidad para atraer la buena suerte y la prosperidad Foto: Shutterstock Muchos se adelantaron a armar el arbolito de Navidad. Los adornos son infaltables. Shutterstock El árbol por sí solo no alcanza: luces, guirnaldas y esferas inflan el presupuesto:

Una esfera navideña simple puede costar entre $2.500 y $5.000.

Algunos kits más grandes, con muchas unidades, pueden rondar los $40.000.

Las guirnaldas decorativas, como boas, tienen precios del orden de $4.500 cada una.

Las luces LED, fundamentales para dar ambiente, pueden costar entre $6.000 y $15.000 según su extensión y calidad. ¿Cuánto sale el arbolito de Navidad completo? Para un árbol con decoración básica, el gasto total puede rondar los $45.000. Si se busca un árbol bien decorado, con varios adornos luce, luces y detalles, el presupuesto puede elevarse a unos $70.000.

Para un armado más ambicioso —árbol grande, decoración completa, iluminación y diversos elementos— el costo puede superar los $120.000.