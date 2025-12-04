Cómo evitar estafas al comprar regalos de Navidad por Internet

Con la llegada de diciembre y el aumento de compras por Internet para las fiestas, también crece el riesgo de caer en engaños digitales o estafas . Los ciberdelincuentes aprovechan la gran demanda y la búsqueda de ofertas para desplegar tácticas cada vez más sofisticadas. Por eso, especialistas en seguridad recomiendan tomar una serie de precauciones antes de completar una compra.

Entre las maniobras más frecuentes se encuentran las tiendas falsas que ofrecen productos de marcas reconocidas a precios extremadamente bajos. Este tipo de “gangas” suele ser una trampa para captar datos personales o bancarios.

Otra modalidad consiste en páginas que imitan a las originales modificando mínimamente su nombre o diseño, y que suelen carecer de información clara sobre el vendedor, dirección física o canales de contacto.

También proliferan los enlaces que llegan por mensaje, mail o redes sociales y que redirigen a supuestas tiendas: muchas de ellas, en realidad, son formularios engañosos destinados a robar datos.

Antes de comprar, conviene buscar opiniones de otros usuarios, revisar comentarios y corroborar que el comercio tenga trayectoria o referencias verificables.

adornos de navidad 2 Las ofertas de navidad pueden ser llamativas en el formato online, pero las estafas pueden estar a la orden del día. Andrea Bustos /MDZ

Los especialistas recomiendan optar por tarjetas de crédito, ya que permiten realizar reclamos y desconocer consumos en caso de fraude. En cambio, los pagos mediante transferencias, criptomonedas o giros suelen no ofrecer protección alguna.

También es clave realizar compras desde dispositivos actualizados, evitando conexiones públicas o redes Wi-Fi abiertas, y no ingresar datos sensibles desde computadoras compartidas.

Guardar comprobantes, capturas de pantalla y correos de confirmación puede resultar fundamental si surge algún inconveniente con el envío o si es necesario reclamar.

Pasos recomendados antes de concretar una compra

Para reducir riesgos, se sugiere:

Ingresar a la tienda escribiendo la dirección web directamente en el navegador, sin seguir enlaces recibidos por mensajes o publicaciones.

Verificar que el sitio cuente con protocolo de seguridad —identificable por el candado junto a la dirección y el “https”—.

Confirmar que exista información de contacto real, políticas de devolución y datos completos del vendedor.

Comparar precios con otras tiendas: si un artículo está muy por debajo del valor de mercado, es recomendable desconfiar.

La compra digital ofrece ventajas como comodidad, rapidez y variedad. Sin embargo, estos beneficios pueden quedar opacados si se baja la guardia. Mantener hábitos de seguridad, verificar la identidad del vendedor y utilizar medios de pago confiables reduce notablemente las posibilidades de ser víctima de una estafa.

En un período donde las operaciones online se multiplican, una actitud atenta y preventiva es la mejor herramienta para disfrutar de las fiestas sin sobresaltos.