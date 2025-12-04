Una universidad nacional subasta autos y camionetas en diciembre: cómo participar

A través del Banco Ciudad se organizó una subasta en la que se rematarán autos y camionetas usadas. Los detalles.

El Banco Ciudad y la Universidad Tecnológica Nacional organizaron una gran subasta de autos y camionetas usadas antes de fin de año. Se trata de una nueva organización prevista para el 22 de diciembre con una previa exposición. Se trata de vehículos que han sido utilizados y algunos pueden no encontrarse en buen estado.

La subasta se realizará de forma online y a través del sitio del Banco Ciudad se podrá acceder a la información sobre el lote que se rematará, el lugar en el que se encuentran los autos y camionetas, y también cómo participar del remate.

Qué subasta la UTN con el Banco Ciudad La Universidad Tecnológica Nacional subastará autos como un Ford Mondeo modelo 2016 con más de 300.000 kilómetros a un precio base de 11 millones de pesos. También una Peugeot Partner, una Citroen Berlingo y una Renault Kangoo.

También, en el lote a subastar, se muestra una camioneta usada que no funciona y de la cual se van a rematar sus autopartes y también otra camioneta Citroen sin motor.

subasta2 Una nueva subasta del Banco Ciudad. El estado de funcionamiento o no de los vehículos que se subastan se aclaran en la previa de la subasta cuando uno decide participar de la actividad en el sitio del Banco Ciudad.