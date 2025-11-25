El Banco Ciudad subasta anillos, relojes y aros de oro: así se puede participar

El Banco Ciudad confirmó la realización de una nueva subasta de joyas y alhajas entre las que se destacan anillos de oro.

En una nueva convocatoria de su plataforma online, el Banco Ciudad abrirá la subasta para la subasta Nº 3770, un catálogo dedicado íntegramente a alhajas y joyería. Serán 12 lotes disponibles, con piezas diversas y elegantes, que representan tanto un atractivo para coleccionistas como una oportunidad para inversores que valoran el oro, las piedras preciosas y el diseño fino.

Entre lo que se ofrece, aparecen distintos anillos de oro blanco, otros de 18 kilates y también relojes y aros de oro a un precio más barato que en el que figuran en el mercado.

La subasta se realizará el 9 de diciembre a las 11 de la mañana con participación online a través del sitio del banco mencionado.

Qué se ofrece en la subasta del Banco Ciudad Las piezas pertenecen al rubro de alhajas según el sitio oficial, lo que sugiere que estamos ante elementos de joyería fina, probablemente elaborados en metales nobles y con gemas.

En el sitio de la subasta muestran: anillos realizados en oro de 18 kilates y también anillos realizados en platino. Figuran también relojes caja y pulsera realizados en oro. Y también aros realizados en plata con brillantes.