Anses: el bono de casi $600.000 para un grupo de beneficiarios

Un grupo reducido de beneficiarios de Anses recibirá una ayuda económica que roza los $600.000. Quiénes lo recibirán.

Anses y el cobro de casi $600.000 en diciembre.

Un conjunto muy específico de titulares de prestaciones sociales podrá recibir en diciembre un ingreso que supera los $575.000, producto de la acumulación de varios programas que se actualizan por inflación. Esta ayuda económica de Anses llega en un momento clave del año para terminar de confirmar la postura del organismo con este grupo.

Para llegar a ese monto, la persona debe cumplir simultáneamente con estas condiciones:

Cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad, cuyo valor actualizado ronda los $398.853.

Tener un hijo menor de tres años, lo cual habilita el acceso al complemento alimentario “Leche” del Plan 1000 Días, estimado en $46.199.

Recibir la Tarjeta Alimentar, que para familias con un solo hijo asciende a $52.250.

Percibir el beneficio del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), fijado en $78.000. La combinación de estas cuatro asistencias arroja un total aproximado de $575.302 en diciembre.

Qué incluye cada ayuda de Anses El complemento “Leche” está destinado a garantizar la nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida, y se paga en forma automática a titulares de AUH con hijos pequeños o a quienes cobran la Asignación por Embarazo.

Por su parte, el programa Volver al Trabajo acompaña procesos de formación, reinserción y empleabilidad, manteniendo su monto nominal de $78.000.