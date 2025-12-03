Anses otorga descuentos a jubilados que solo podés aprovechar hoy
Anses destacó una medida clave con descuentos para jubilados este miércoles 3 de diciembre. Los detalles de la decisión del organismo.
En un contexto de fuerte inflación y aumento del costo de vida, el organismo previsional Anses lanzó una promoción especial para jubilados y pensionados: este miércoles 3 de diciembre podrán acceder a un 10 % de descuento sin tope en sus compras en supermercados Coto.
¿Qué incluye la oferta de Anses?
- El descuento aplica a las compras generales —no solo a productos puntuales— y se activa cuando se paga con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber previsional.
- La promoción es válida únicamente durante este miércoles 3 de diciembre.
- La medida forma parte del programa Beneficios Anses, que ofrece descuentos y reintegros en miles de comercios del país, incluyendo supermercados, farmacias, ópticas, y otros rubros.
El anuncio coincide con un mes clave para quienes cobran prestaciones de Anses. En diciembre, los jubilados y pensionados reciben —además del haber habitual— un aumento por movilidad, el medio aguinaldo (SAC) y en muchos casos un bono extraordinario de $70.000.
Así, el descuento del 10 % ofrece un alivio adicional en un momento en que ajustar el presupuesto se vuelve difícil: cada descuento ayuda al bolsillo a estirarse un poco más.
Este tipo de medidas refuerzan la apuesta del Estado para mitigar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, sobre todo en una etapa del año en que muchos enfrentan gastos extra. Si querés, puedo revisar todas las ofertas vigentes para jubilados esta semana (descuentos, reintegros, bancos adheridos, etc.) para que tengas una guía completa.