Anses otorga descuentos a jubilados que solo podés aprovechar hoy

Anses destacó una medida clave con descuentos para jubilados este miércoles 3 de diciembre. Los detalles de la decisión del organismo.

En un contexto de fuerte inflación y aumento del costo de vida, el organismo previsional Anses lanzó una promoción especial para jubilados y pensionados: este miércoles 3 de diciembre podrán acceder a un 10 % de descuento sin tope en sus compras en supermercados Coto.

¿Qué incluye la oferta de Anses? El descuento aplica a las compras generales —no solo a productos puntuales— y se activa cuando se paga con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber previsional.

La promoción es válida únicamente durante este miércoles 3 de diciembre.

La medida forma parte del programa Beneficios Anses, que ofrece descuentos y reintegros en miles de comercios del país, incluyendo supermercados, farmacias, ópticas, y otros rubros. El anuncio coincide con un mes clave para quienes cobran prestaciones de Anses. En diciembre, los jubilados y pensionados reciben —además del haber habitual— un aumento por movilidad, el medio aguinaldo (SAC) y en muchos casos un bono extraordinario de $70.000.

Anses Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales. Brenda Rocha/Shutterstock

Así, el descuento del 10 % ofrece un alivio adicional en un momento en que ajustar el presupuesto se vuelve difícil: cada descuento ayuda al bolsillo a estirarse un poco más.