Créditos Anses: cómo saber cuántas cuotas te quedan y si podés pedir uno nuevo

Miles de beneficiarios en Argentina todavía están pagando los préstamos otorgados por la Anses en años anteriores. Aunque ya no se entregan nuevos créditos , quienes accedieron a estos programas pueden consultar online cuánto deben, cuántas cuotas les quedan y cómo sigue su plan de pagos.

Para revisar el estado del préstamo, es necesario ingresar a la plataforma Mi Anses con datos personales:

Muchos beneficiarios de Anses todavía deben abonar las cuotas de los créditos pedidos durante el Gobierno anterior. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse a la sección “Créditos Anses”, donde se puede:

Este procedimiento permite tener un control actualizado sobre la deuda y evitar inconvenientes con los pagos.

Desde el organismo previsional informaron que las cuotas se descuentan automáticamente entre el 1 y el 10 de cada mes desde la cuenta bancaria declarada.

Si el débito no se concreta, por ejemplo por falta de fondos:

La cuota queda registrada como “mora”

Puede acumularse con la siguiente

Se aplican intereses por el atraso

Por eso, se recomienda verificar periódicamente el estado del crédito en el sistema.

Cómo son las cuotas de los créditos Anses

Los préstamos otorgados durante la gestión de Alberto Fernández contemplaban montos que en algunos casos llegaron hasta $1.000.000, con plazos de devolución de hasta 48 cuotas.

En cuanto al esquema de pagos:

Desde la segunda cuota, los montos son fijos

La primera puede incluir cargos administrativos, por lo que suele ser más alta

Esto permite cierta previsibilidad para quienes continúan pagando el crédito mes a mes.

¿Se pueden pedir nuevos créditos Anses?

Tras la llegada de Javier Milei, los créditos de Anses dejaron de otorgarse. Sin embargo, los préstamos ya vigentes deben seguir pagándose con normalidad.

En paralelo, algunas entidades bancarias ofrecen alternativas de financiamiento para jubilados, trabajadores y beneficiarios de asignaciones, con condiciones específicas según cada caso.

No obstante, en las últimas horas el tema volvió a cobrar relevancia a partir de un proyecto presentado en el Congreso que busca reinstalar los créditos Anses.

La iniciativa propone:

Crear un sistema de préstamos sociales regulados

Ofrecer tasas más accesibles que las del mercado

Adaptar las condiciones a los ingresos de cada beneficiario

A diferencia de etapas anteriores, el foco estaría puesto en ayudar a familias con problemas de endeudamiento, más que en incentivar el consumo.

Mientras tanto, quienes ya tienen un crédito activo pueden seguir consultando su situación en Mi Anses para evitar atrasos y mantener sus pagos al día.