Créditos Anses: cómo saber cuántas cuotas te quedan y si podés pedir uno nuevo
Los créditos de Anses siguen vigentes para quienes los sacaron. Cómo consultar cuotas, qué pasa si no se debitan y el proyecto que busca reactivarlos.
Miles de beneficiarios en Argentina todavía están pagando los préstamos otorgados por la Anses en años anteriores. Aunque ya no se entregan nuevos créditos, quienes accedieron a estos programas pueden consultar online cuánto deben, cuántas cuotas les quedan y cómo sigue su plan de pagos.
Cómo consultar tu crédito Anses paso a paso
Para revisar el estado del préstamo, es necesario ingresar a la plataforma Mi Anses con datos personales:
- CUIL
- Clave de la Seguridad Social
Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse a la sección “Créditos Anses”, donde se puede:
- Ver el detalle del crédito vigente
- Consultar la cantidad de cuotas restantes
- Chequear el monto de cada pago
- Revisar si los débitos se realizaron correctamente
- Modificar el CBU asociado para el cobro
Este procedimiento permite tener un control actualizado sobre la deuda y evitar inconvenientes con los pagos.
Cuándo se debitan las cuotas y qué pasa si fallan
Desde el organismo previsional informaron que las cuotas se descuentan automáticamente entre el 1 y el 10 de cada mes desde la cuenta bancaria declarada.
Si el débito no se concreta, por ejemplo por falta de fondos:
- La cuota queda registrada como “mora”
- Puede acumularse con la siguiente
- Se aplican intereses por el atraso
Por eso, se recomienda verificar periódicamente el estado del crédito en el sistema.
Cómo son las cuotas de los créditos Anses
Los préstamos otorgados durante la gestión de Alberto Fernández contemplaban montos que en algunos casos llegaron hasta $1.000.000, con plazos de devolución de hasta 48 cuotas.
En cuanto al esquema de pagos:
- Desde la segunda cuota, los montos son fijos
- La primera puede incluir cargos administrativos, por lo que suele ser más alta
Esto permite cierta previsibilidad para quienes continúan pagando el crédito mes a mes.
¿Se pueden pedir nuevos créditos Anses?
Tras la llegada de Javier Milei, los créditos de Anses dejaron de otorgarse. Sin embargo, los préstamos ya vigentes deben seguir pagándose con normalidad.
En paralelo, algunas entidades bancarias ofrecen alternativas de financiamiento para jubilados, trabajadores y beneficiarios de asignaciones, con condiciones específicas según cada caso.
No obstante, en las últimas horas el tema volvió a cobrar relevancia a partir de un proyecto presentado en el Congreso que busca reinstalar los créditos Anses.
La iniciativa propone:
- Crear un sistema de préstamos sociales regulados
- Ofrecer tasas más accesibles que las del mercado
- Adaptar las condiciones a los ingresos de cada beneficiario
A diferencia de etapas anteriores, el foco estaría puesto en ayudar a familias con problemas de endeudamiento, más que en incentivar el consumo.
Mientras tanto, quienes ya tienen un crédito activo pueden seguir consultando su situación en Mi Anses para evitar atrasos y mantener sus pagos al día.