Plazo fijo: cómo están las tasas y con qué panorama arranca 2026
El plazo fijo en bancos arranca el año con tasas diversas y un panorama de leve recuperación en varias entidades.
El cierre de diciembre dejó una señal relevante para los ahorristas: luego de varias semanas de caídas, las tasas de plazo fijo comenzaron a mostrar una leve recuperación. El inicio de enero encuentra al sistema financiero con un escenario más competitivo entre bancos y entidades financieras.
Hasta mediados de diciembre, las tasas de interés para plazos fijos a 30 días se ubicaban en niveles más bajos en varias entidades. El Banco Nación ofrecía una TNA del 22,5 %, mientras que Santander, Galicia y BBVA pagaban 21 %. El Banco Provincia se mantenía en 22 %, el Banco Ciudad en 20,5 %, Credicoop en 23 % e ICBC en 23,5 %. En ese escenario, el Banco Macro se destacaba con una tasa del 25 %.
A fines del 2025, se registraron ajustes puntuales: el Banco Nación elevó su rendimiento al 23,5 %, al igual que el Banco Macro, que redujo su tasa desde el 25 % pero se alineó con el nuevo promedio del sistema. El resto de las entidades mantuvo sin cambios sus rendimientos, lo que confirma una recuperación parcial y selectiva tras varias semanas de retrocesos.
Por otro lado, entre las entidades cooperativas y algunos bancos privados medianos se presentan mejores condiciones: Credicoop ofrece 23 % e ICBC 23,5 %. No obstante, las tasas más altas aparecen en bancos pequeños y financieras, donde los rendimientos oscilan entre el 27 % y el 28,5 %, como en los casos de Bica, CMF, Meridian, VOII y Reba.
Plazo fijo: que se espera en 2026
De este modo, el inicio de 2026 muestra un panorama mixto para el plazo fijo. Mientras los bancos tradicionales mantienen tasas moderadas, las entidades más chicas y digitales lideran la competencia con propuestas más atractivas. Tras un diciembre marcado por bajas, la tendencia parece comenzar a revertirse y obliga a los ahorristas a comparar opciones antes de invertir.