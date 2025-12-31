Plazo fijo: cómo están las tasas y con qué panorama arranca 2026

El plazo fijo en bancos arranca el año con tasas diversas y un panorama de leve recuperación en varias entidades.

El cierre de diciembre dejó una señal relevante para los ahorristas: luego de varias semanas de caídas, las tasas de plazo fijo comenzaron a mostrar una leve recuperación. El inicio de enero encuentra al sistema financiero con un escenario más competitivo entre bancos y entidades financieras.

Hasta mediados de diciembre, las tasas de interés para plazos fijos a 30 días se ubicaban en niveles más bajos en varias entidades. El Banco Nación ofrecía una TNA del 22,5 %, mientras que Santander, Galicia y BBVA pagaban 21 %. El Banco Provincia se mantenía en 22 %, el Banco Ciudad en 20,5 %, Credicoop en 23 % e ICBC en 23,5 %. En ese escenario, el Banco Macro se destacaba con una tasa del 25 %.

A fines del 2025, se registraron ajustes puntuales: el Banco Nación elevó su rendimiento al 23,5 %, al igual que el Banco Macro, que redujo su tasa desde el 25 % pero se alineó con el nuevo promedio del sistema. El resto de las entidades mantuvo sin cambios sus rendimientos, lo que confirma una recuperación parcial y selectiva tras varias semanas de retrocesos.

Por otro lado, entre las entidades cooperativas y algunos bancos privados medianos se presentan mejores condiciones: Credicoop ofrece 23 % e ICBC 23,5 %. No obstante, las tasas más altas aparecen en bancos pequeños y financieras, donde los rendimientos oscilan entre el 27 % y el 28,5 %, como en los casos de Bica, CMF, Meridian, VOII y Reba.