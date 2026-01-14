Anses: montos confirmados con aumento para la AUH y otras asignaciones para febrero

Anses dio a conocer un nuevo aumento para la AUH y otras asignaciones familiares tras conocerse el dato de la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las prestaciones previsionales y sociales —como jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y otras asignaciones familiares— recibirán un aumento del 2,8 % en febrero de 2026, en función del último dato de inflación publicado por el INDEC correspondiente a diciembre de 2025.

El incremento forma parte del mecanismo de movilidad mensual vigente, establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta estos beneficios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para acompañar la evolución de los precios.

Cómo quedarán los haberes en febrero 2026 según Anses Jubilaciones y pensiones: La jubilación mínima alcanzará aproximadamente $359.219,42.

Sumando el bono de refuerzo de hasta $70.000 para los haberes más bajos, ese monto podría llegar a unos $429.219,42.

La jubilación máxima rondará los $2.3 millones.

Pensiones no contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también subirán en línea con la inflación. Anses permite a ciertos madres y padres cobrar la AUH Foto: Télam Asignaciones familiares y sociales El ajuste también beneficia a las principales asignaciones que maneja Anses:

Asignación Universal por Hijo (AUH): cerca de $129.082,71 por hijo.

Asignación por Embarazo (AUE): aproximadamente $121.818,42 por hijo.

AUH por Discapacidad: cerca de $420.312,22.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): unos $64.547,52 en el primer tramo de ingresos. Estos montos representan el ajuste automático por inflación y buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo que generan los aumentos de precios en la economía.