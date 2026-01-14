Anses: montos confirmados con aumento para la AUH y otras asignaciones para febrero
Anses dio a conocer un nuevo aumento para la AUH y otras asignaciones familiares tras conocerse el dato de la inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las prestaciones previsionales y sociales —como jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y otras asignaciones familiares— recibirán un aumento del 2,8 % en febrero de 2026, en función del último dato de inflación publicado por el INDEC correspondiente a diciembre de 2025.
El incremento forma parte del mecanismo de movilidad mensual vigente, establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta estos beneficios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para acompañar la evolución de los precios.
Cómo quedarán los haberes en febrero 2026 según Anses
Jubilaciones y pensiones:
La jubilación mínima alcanzará aproximadamente $359.219,42.
Sumando el bono de refuerzo de hasta $70.000 para los haberes más bajos, ese monto podría llegar a unos $429.219,42.
La jubilación máxima rondará los $2.3 millones.
Pensiones no contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también subirán en línea con la inflación.
Asignaciones familiares y sociales
El ajuste también beneficia a las principales asignaciones que maneja Anses:
Asignación Universal por Hijo (AUH): cerca de $129.082,71 por hijo.
Asignación por Embarazo (AUE): aproximadamente $121.818,42 por hijo.
AUH por Discapacidad: cerca de $420.312,22.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): unos $64.547,52 en el primer tramo de ingresos.
Estos montos representan el ajuste automático por inflación y buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo que generan los aumentos de precios en la economía.
Desde abril de 2024, el sistema de actualización de haberes previsionales y asignaciones se realiza mensualmente y se basa en la inflación registrada dos meses antes. Este cambio reemplazó el esquema de ajustes trimestrales, con el objetivo de acercar los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios sociales a la evolución real de los precios.