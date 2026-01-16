Banco Nación: volvió el beneficio más esperado por los jubilados con un reintegro de hasta 60.000 pesos

El Banco Nación volvió a poner en marcha una promo que muchos jubilados miran con lupa cuando suben los gastos del súper. Se trata de un beneficio con ahorro del 5% en compras presenciales, pensado para quienes cobran haberes de Anses en el Nación.

Bien aprovechado, permite alcanzar hasta $20.000 por mes y, como la vigencia cubre enero, febrero y marzo, el total potencial llega a $60.000 en el trimestre. El reintegro se puede sumar con otras promociones que estén activas, siempre que se cumplan las condiciones del pago.

Quiénes acceden y en qué fechas corre el beneficio del Banco Nación El programa está dirigido a jubilados y pensionados de Anses que perciban sus haberes mediante una cuenta monetaria del Banco Nación. No es un beneficio general para cualquier cliente y, además, es personal e intransferible. La vigencia va del 1 de enero al 31 de marzo, y aplica de lunes a viernes. El uso es exclusivo para consumos en locales adheridos dentro de la Argentina, con compras presenciales.

El punto central es el medio de pago. Para que la devolución corra, la compra debe hacerse con MODO dentro de BNA+, escaneando un QR de MODO en el comercio. No alcanza con usar otra billetera, ni con pagar de otra forma. En tarjetas, entran crédito Visa y Mastercard, y en débito se admite Mastercard Débito del Banco Nación. Además, la cuenta asociada a BNA+ debe estar vinculada a MODO antes de realizar la operación, porque el reintegro se acredita sobre esa cuenta.

jubilada supermercado (3) Topes: cuánto te devuelven por semana y por mes La promo tiene límites claros para ordenar expectativas. El reintegro llega a $5.000 por semana y a $20.000 por mes, por cliente. Para el banco, la semana se cuenta de lunes a domingo, y el mes se toma como calendario completo. Es decir: no importa cuántas compras se hagan ni en cuántas sucursales se pague; una vez alcanzado el tope, el resto de consumos ya no suma devolución hasta el próximo período.