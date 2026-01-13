El Banco Nación digitaliza el crédito hipotecario: cómo acceder a tu hogar con un "clic"

La entidad líder en préstamos para vivienda en Argentina lanza un sistema 100% digital que permite obtener una oferta de crédito hipotecario en menos de 24 horas, sin necesidad de ir a la sucursal.

Desde el lunes 12 de enero de 2026, solicitar un crédito hipotecario en el Banco Nación será un trámite completamente virtual. Los clientes pueden iniciar su solicitud desde cualquier lugar, cargar toda la documentación requerida de forma online y recibir una propuesta que incluye monto, tasa de interés y plazo de financiación en un lapso inferior a las 24 horas.

El acceso a este servicio está disponible a través del sitio web institucional del banco y de la plataforma especializada "+Hogares con BNA" (https://mashogaresconbna.com.ar/), lo que elimina la obligación de concurrir presencialmente a una sucursal durante la etapa de evaluación y aprobación.

¿Qué ventajas ofrece la plataforma "+Hogares con BNA"? La nueva herramienta digital no solo agiliza el proceso de solicitud, sino que incorpora funcionalidades adicionales pensadas para facilitar la compra de vivienda. Quienes ya tienen un crédito aprobado pueden explorar en la misma plataforma un catálogo de propiedades previamente verificadas como aptas para financiamiento hipotecario, lo que reduce tiempos de búsqueda y aumenta la seguridad jurídica de la operación.

Además, la plataforma representa un nuevo canal de comercialización para el sector inmobiliario. Las inmobiliarias tienen la posibilidad de publicar sus propiedades en el sistema, conectándose directamente con potenciales compradores que cuentan con financiamiento preaprobado, lo que dinamiza las operaciones de compraventa.

¿Cuál es el proceso completo para obtener un crédito hipotecario digital del BNA? El circuito digital centraliza todas las solicitudes en un equipo especializado del Banco Nación, que se encarga de analizar cada caso y acompañar al cliente durante todo el recorrido. Este grupo de profesionales brinda asistencia personalizada desde el momento de la solicitud hasta la concreción del préstamo.