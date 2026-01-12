Los descuentos del Banco Nación en supermercados en enero: cómo acceder

El Banco Nación (BNA) confirmó una promoción de descuentos y reintegros en supermercados que estará vigente durante todo enero de 2026, con el objetivo de aliviar el gasto familiar en alimentos y productos esenciales en pleno verano. También hay un extra para jubilados de Anses.

La iniciativa, que abarca tanto compras presenciales como online, ofrece beneficios directos para los usuarios del banco que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad, utilizando la billetera digital MODO integrada en la app BNA+.

Según informó la entidad bancaria, la promoción incluye un descuento todos los miércoles del mes, con un tope de reintegro de hasta $12.000 por semana por cliente al comprar en los supermercados adheridos. Esto permite acumular hasta aproximadamente $48.000 de ahorro durante todo enero de 2026 si se aprovechan los beneficios cada miércoles.

El reintegro correspondiente a cada compra se acredita en la cuenta asociada del cliente dentro de un plazo de hasta 30 días luego de realizada la operación.

Entre los comercios que participan de la promoción se encuentran algunas de las principales cadenas de supermercados del país, tales como Carrefour, Jumbo, Vea, Chango Más, Disco, Coto y La Anónima. La modalidad de aplicación del beneficio puede variar según cada supermercado, pudiendo reflejarse directamente en la tarjeta o como reintegro posterior.

El programa incluye además un reintegro adicional de hasta $5.000 por semana para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación. Este monto extra se suma al descuento general del miércoles y aplica siempre que el pago se realice con tarjetas emitidas por la entidad, también mediante MODO.

Cómo acceder al beneficio

Para aprovechar los descuentos y reintegros, los clientes deben:

Pagar con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación.

Utilizar la billetera digital MODO integrada en la app BNA+ en cada compra.

Verificar que el supermercado esté dentro de los comercios adheridos a la promoción.

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca ofrecer un alivio directo al bolsillo de los consumidores en un rubro central para las economías familiares, ampliando la propuesta de beneficios habituales y compitiendo con otras promociones bancarias que también ofrecen descuentos y cuotas sin interés en diferentes sectores del consumo.