Banco Nación activó reintegros de verano: 35% pagando con el celular y tope semanal definido

Banco Nación salió al verano con una propuesta enfocada en el gasto cotidiano y el uso de tecnología sin contacto. El acuerdo con Mastercard apunta a quienes ya pagan con tarjeta en restaurantes, bares y cafeterías, y promete un alivio concreto en el bolsillo.

La lógica es clara: cuanto más digital es el pago, mayor es el reintegro. Por eso, el beneficio más alto queda reservado para quienes abonan con el celular, siempre que el equipo sea Android y tenga NFC habilitado.

Reintegros: 35% pagando con el celular El punto fuerte de la promoción es un reintegro del 35% cuando la compra se realiza con el teléfono mediante NFC (Near Field Communication). El tope está fijado en $15.000 por semana y por cliente. Para alcanzarlo, el titular debe acercar el móvil al posnet compatible y completar la operación usando una tarjeta Mastercard del Banco Nación, ya sea de débito o de crédito. El sistema funciona con la modalidad “sin contacto”, lo que agiliza el cobro y evita pasar el plástico por la terminal. En la práctica, es el mismo gesto de siempre, pero desde el celular.

La propuesta se apoya en un hábito que crece año a año: pagar sin entregar la tarjeta. Ese detalle suma comodidad, pero también reduce pasos en el mostrador. No hace falta manipular efectivo ni teclear datos. Los reintegros, además, tienen un límite semanal concreto, lo que permite planificar compras y distribuir consumos para aprovecharlo mejor. Si el objetivo es estirar el presupuesto, la clave suele estar en concentrar parte de las salidas o consumos de la semana dentro de comercios adheridos.

Alternativa con el plástico: 25% y tope semanal menor Para quienes no cuentan con un teléfono compatible, o simplemente prefieren pagar con la tarjeta, la promo incluye un segundo camino. En ese caso, el reintegro es del 25% y el tope baja a $10.000 por semana por cliente. La operación se realiza con el plástico, en comercios participantes, y ofrece una devolución igualmente interesante para gastos habituales. Es una opción pensada para ampliar el alcance del beneficio y no dejar afuera a quienes todavía no usan el celular como medio de pago.