A cuánto cotiza el dólar este miércoles tras conocerse el dato de inflación
El Indec dio a conocer la inflación de diciembre que arrojó un 2,8%. Cuál fue la reacción del dólar.
El Indec dio a conocer la inflación de diciembre que arrojó un 2,8%. La dinámica del IPC es seguida de cerca por el mercado, ya que ajustarán las bandas cambiarias, que ponen un límite al dólar oficial mayorista.
En ese contexto, el dólar oficial minorista abre a $1.485 en la pizarra del Banco Nación, sin variaciones respecto del cierre de ayer.
En tanto, el mayorista opera a $1.457 en el comienzo de la jornada de este miércoles.
A cuánto cotizan los dólares paralelos
En cuanto a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negocia a $1.505.
Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.487,11 y el CCL a $1.522,32.