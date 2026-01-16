Se conoció cómo será la nueva operación a la que será sometido Bastian, el niño accidentado en Pinamar

El jueves por la tarde, el menor de ocho años fue trasladado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

El país se encuentra expectante por la salud de Bastian Jerez, el menor de ocho años que resultó herido tras el choque de una Amarok contra un UTV en la zona de “La Frontera” en Pinamar. El jueves por la tarde, fue trasladado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Video: así fue el traslado a Mar del Plata Comenzó el traslado de Bastian, el menor que resultó herido tras un choque en Pinamar Cómo será la nueva operación El Dr. Diego Fernández (M.N. 94.846), jefe hepatobiliar y director del programa de trasplante hepático en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, explicó cómo será la nueva operación de Bastian.

En diálogo con TN, Fernández detalló: “Lo que hicieron en una primera instancia fue salvarle la vida a Bastian que era lo principal y tratar de contener el daño del hígado que era muy severo, una hemorragia muy importante con pérdida de sangre importante”. Y agregó: “Se hizo un tapón, un empaquetamiento del hígado que es lo que se llama packing, para contener la pérdida y recuperar al paciente”.

Pinamar choque menor Desde el centro de salud destacaron avances. NA En cuanto a la segunda cirugía, indicó: “Bastian estuvo en terapia intensiva, hace unos días hicieron una revisión que fue una segunda cirugía tratando de ver si eso seguía con pérdidas hemáticas o biliares y, aparentemente, estaba bastante controlado”.

“Hoy tiene lo que se llama un abdomen contenido que no terminó de cerrar porque no está cerrado definitivamente y el packing, que es este taponamiento y este vendaje al hígado todavía adentro, lo que es algo antinatural. Es un vendaje y eso hay que sacarlo porque después de 48 o 72 horas se puede generar una infección porque es un cuerpo extraño”, advirtió Fernández. A su vez, mencionó que se debe “revisar finalmente si hay que hacer una reparación de algo más delicado del hígado como pueden ser sus arterias o sus venas”.