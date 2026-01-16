"Soy incompetente en mi trabajo": rompió el silencio la directora del jardín de infantes clausurado por maltratos

Milagros Capella compartió un video en el que asumió la responsabilidad por el hecho denunciado y ofreció devolver el dinero de las inscripciones.

Se trata del jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en Villa Constitución.

Un jardín de infantes de Santa Fe fue clausurado por las autoridades debido a denuncias por maltratos contra los niños y niñas que iban a la institución. En las últimas horas, la directora del jardín maternal rompió el silencio y compartió un comunicado.

Tras la virtualización de una serie de videos en los que se ven los maltratos, Milagros Capella, directora del jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en Villa Constitución, asumió la responsabilidad por el hecho denunciado y ofreció un resarcimiento económico a los padres.

Video: el descargo de la directora del jardín Rompió el silencio la directora del jardín de infantes clausurado por maltratos “Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, expresó en un video, el cual fue compartido en grupo de WhatsApp de padres del jardín. “Soy incompetente en mi trabajo”, sentenció la mujer.

El video que complica a las maestras “A ver si hacemos caso niñita”, se escucha decir a una de las maestras, mientras agarra con fuerza del brazo a una nena, quien inmediatamente se puso a llorar. Capella reveló que la nena que aparece en el video es su sobrina.