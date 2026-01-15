Clausuraron un jardín de infantes por maltrato: así escracharon a las maestras

Se trata del jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en Villa Constitución. Buscan determinar las responsabilidades de las maestras.

Un jardín de infantes de Santa Fe fue clausurado por las autoridades debido a denuncias por maltratos contra los niños y niñas que iban a la institución. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observa cómo trataban las maestras a los menores de edad.

Los maltratos ocurrieron en el jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en Villa Constitución. La decisión de clausurar dicha institución se tomó de forma inmediata tras la presentación de una denuncia penal por presuntos maltratos contra menores de edad.

El video que complica a las maestras El material aportado, que consiste en audios y videos captados dentro del establecimiento, muestra que los niños estaban expuestos a maltratos físicos. “A ver si hacemos caso niñita”, se escucha decir a una de las maestras, mientras agarra con fuerza del brazo a una nena, quien inmediatamente se puso a llorar.

Por lo tanto, el objetivo de la clausura del jardín es resguardar a los menores y que no vuelvan a estar expuestos a maltratos físicos y a tratos humillantes.