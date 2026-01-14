Menores abandonados y maltrato animal: intervinieron un puesto clandestino sobre la Ruta 84

La Policía Rural intervino un puesto que incumplía las normativas bromatológicas. Además de perpetrar maltrato animal y tener a menores abandonados.

En un operativo conjunto liderado por la Policía Rural en Luján de Cuyo, las autoridades desmantelaron este martes un establecimiento clandestino que representaba un peligro para la salud pública. Durante el allanamiento, se detectó que cerca de 60 cerdos padecían triquinosis debido a que eran alimentados con basura y excrementos.

Maltrato animal, drogas y menores abandonados El procedimiento, que se extendió durante siete horas, resultó en la detención de dos personas y el rescate de diversas especies (equinos, caprinos y canes). Además, se incautaron restos de pumas y ciervos, animales considerados fauna protegida, armas precarias y marihuana.

FotoJet (20) En el lugar, ubicado sobre la Ruta Provincial 84, también se hallaron dos menores de edad en estado de abandono, quienes, bajo la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Luján, quedarán al resguardo de un familiar directo.