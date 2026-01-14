Detuvieron e imputaron a la otra mujer que iba en el auto con el que mataron al joven en Guaymallén

Rocio Ortubia fue detenida e imputada este miércoles como coautora por el crimen de Nicolás Alejandro Varas Frías (19) , ocurrido a fines de diciembre en Guaymallén . Así, se sumó a Lucas Mariano Tello Sánchez y Micaela Natalí Lucero y ya son tres los implicados que enfrentan la máxima pena prevista en el Código Penal: la prisión perpetua .

De esta manera, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos determinó que Ortubia sea imputada como coautora del delito de homicidio agravado por alevosía . De la investigación se desprende que la mujer acompañaba a la pareja que ya se encontraba detenida e imputada por el mismo crimen.

Esta decisión se efectuó un día después de que la jueza Mariana Gardey ratificó este martes la prisión preventiva para Tello Sánchez y Lucero . La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Ríos, considerando que existen pruebas suficientes para mantener a los sospechosos tras las rejas mientras avanza la instrucción.

Aunque inicialmente se barajó la hipótesis de una "legítima defensa" tras un presunto robo, la justicia descartó esta versión. Los peritajes indicaron que, al momento del ataque, la vida de los ocupantes del auto no corría peligro y que la acción de arrollar a la víctima fue una represalia posterior.

El hecho de sangre ocurrió pasada la medianoche del sábado 27 de diciembre en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva . Allí se encontraba Tello, de 31 años, junto a su pareja, una muchacha de 25 años. De acuerdo con el relato de ambos, en ese lugar, un grupo de malvivientes los abordó para robarles sus pertenencias.

Al parecer, la pareja ofreció resistencia y se produjo una pelea entre Tello y los presuntos maleantes en la esquina de Libertad e Italia, la cual quedó registrada con las cámaras de seguridad. Esa versión agrega que Lucero resultó herida y le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta, elementos con los que los sospechosos se dieron a la fuga.

Frente a esa situación, Tello se subió a su Volkswagen Gol, acompañado por su novia, y fue en búsqueda de los delincuentes. Así, llegó hasta la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, donde se toparon con Varas Frías, a quien reconocieron como uno de los ladrones.

Seguidamente, Tello, quien estaba al volante, lo arrolló y arrastró por unos 350 metros, destruyéndole por completo las piernas a Varas Frías. Pese a que el señalado delincuente juvenil fue internado de urgencia en el Hospital Central, nunca estuvo cerca de mejorar y murió la tarde del martes 6 de enero.