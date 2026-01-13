Seguirá presa la pareja que arrolló y mató a un delincuente juvenil en Guaymallén

Lucas Tello Sánchez y Micaela Lucero seguirán detenidos por el crimen de Nicolás Varas Frías, quien murió tras ser arrastrado debajo del auto de la pareja.

La Justicia dictó este martes la prisión preventiva para Lucas Mariano Tello Sánchez y Micaela Natalí Lucero, la pareja imputada por el asesinato de Nicolás Alejandro Varas Frías el presunto ladrón que murió tras ser arrastrado en un auto por aproximadamente tres cuadras en Guaymallén. Bajo la calificación de homicidio agravado por alevosía, ambos podrían ser condenados a perpetua.

La decisión fue tomada por la jueza Mariana Gardey, quien hizo lugar a la solicitud de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lidera la instrucción, para que los dos sospechosos continuaran tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra.

PORTADA Nicolas Varas Nicolás Varas, de 19 años, murió este martes en el Hospital Central. MDZ. Más allá de que en un principio se analizó la posibilidad de que se tratara de un caso de legítima defensa en el marco de un hecho de inseguridad, esa situación se descartó. Esto porque habían pasado algunos momentos desde se produjo el supuesto robo y ni la vida de Tello ni la de su pareja estaba en peligro cuando, de acuerdo con la pesquisa.

Cómo fue el sangriento hecho en Guaymallén El hecho de sangre ocurrió pasada la medianoche del sábado 27 de diciembre en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí se encontraba Tello, de 31 años, junto a su pareja, una muchacha de 25 años. De acuerdo con el relato de ambos, en ese lugar, un grupo de malvivientes los abordó para robarles sus pertenencias.

Al parecer, la pareja ofreció resistencia y se produjo una pelea entre Tello y los presuntos maleantes en la esquina de Libertad e Italia, la cual quedó registrada con las cámaras de seguridad. Esa versión agrega que Lucero resultó herida y le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta, elementos con los que los sospechosos se dieron a la fuga.