Salvaje batalla campal en una avenida de La Plata terminó con 7 demorados

Los menores de edad que protagonizaron la pelea fueron entregados a sus padres. No se registraron heridos de gravedad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de 7 entre 50 y 51.

Una nueva batalla campal tuvo lugar en plena avenida en la ciudad de La Plata. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la violenta pelea. Según trascendió, siete jóvenes, entre ellos varios menores de edad, fueron demorados.

Video: así fue la brutal pelea en plena vía pública Batalla campal La Plata El hecho ocurrió en las inmediaciones de 7 entre 50 y 51, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Un grupo de vecinos alertó a los efectivos policiales acerca de una pelea entre varios jóvenes en plena vía pública.

Los agentes lograron dispersar a los involucrados y los detuvieron. Los jóvenes fueron identificados como Jonathan Martín Mattos, de 19 años; Darío Mattos, de 19; Matías Gabriel Botta, 21; Nazareno de la Canal, 19; José F., de 17; Benicio C., 17; y Rodrigo Casella, de 18.

Luego, fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se labraron las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como lesiones en riña y se determinó que las heridas a uno de los chicos son de carácter leve.