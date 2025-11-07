La terrible pelea fue registrada por los testigos y se viralizó en redes sociales en las últimas horas. Hubo empujones, insultos y golpes.

Una nueva batalla campal tuvo lugar en una escuela de la localidad bonaerense de José C. Paz, donde alumnos y padres se agarraron a las piñas en el patio del colegio. La terrible secuencia fue registrada por los testigos y se viralizó en las últimas horas.

Video: así fue la brutal batalla campal en un colegio de José C. Paz Batalla campal en un colegio dos alumnas se pelearon y los padres terminaron a las trompadas El hecho ocurrió el jueves por la mañana, en la Escuela Secundaria Nº 14 de José C. Paz, ubicada en el barrio Frino. Según trascendió, todo comenzó por una discusión entre dos alumnas de la institución.

De un momento a otro, la situación se salió de control. Las jóvenes se agarraron a las piñas en pleno patio escolar. Luego, la madre de una de las alumnas intervinió y forcejeó con otra madre.

En las imágenes se observa cómo cada vez más personas se sumaron a la batalla campal. Los testigos captaron la pelea, la cual incluyó empujones, insultos y golpes. Varios directivos del colegio intentaron frenar la batalla, pero no lo lograron.