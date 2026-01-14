El macabro hallazgo de huesos humanos en Maipú y los peritajes para determinar su origen

El hallazgo de huesos humanos encendió las alarmas el martes en el departamento de Maipú , luego de que un vecino dio con una pierna derecha en un descampado. Luego, con la llegada de las autoridades, también se descubrió un cráneo. Los restos fueron secuestrados y serán analizados para determinar su origen.

Fue alrededor de las 18.30, cuando un hombre tomaba mates en el patio de su domicilio, ubicado en calle Ecuador al 3.300 del distrito de Gutiérrez , y fue sorprendido por la llegada de su perra, la cual tenía en la boca el hueso de una pierna humana con restos de carne, piel y que todavía tenía los dedos, detallaron fuentes policiales.

Frente a eso, el hombre, de 30 años, decidió dar aviso a la línea de emergencias 911 y alertó sobre la situación a los funcionarios policiales. Por eso, efectivos de la jurisdicción se trasladaron hasta ese lugar, donde confirmaron que se trataba de restos óseos de aparente origen humano, los cuales parecían ser de una mujer o un menor de edad, ya que eran de tamaño pequeño, explicaron fuentes allegadas al procedimiento.

Seguidamente, se practicó un rastrillaje en un descampado frente a la vivienda del llamante, donde había estado su mascota previo al hallazgo. En ese sector, los uniformados dieron con un cráneo, que detectaron a simple vista sobre el suelo.

A pocos metros de allí, se encontraba una chacarita, la cual no cuenta con cierre perimetral, motivo por el cual entrevistaron a su dueño. El hombre, de 34 años, explicó que desconocía la situación y que en el predio sólo lo utiliza para acopiar chatarra, surge del operativo.

Cómo sigue la investigación

Por disposición de un ayudante fiscal de turno en la Oficina Fiscal Maipú se solicitó la presencia de la Policía Científica, personal de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) y también de la División de Canes, con el objetivo de continuar peinando la zona y poder encontrar el resto del cadáver.

Más allá de eso, los trabajos no permitieron dar con mayores partes del cuerpo, por lo que se terminaron secuestrando los huesos habidos y los trasladaron hasta el Cuerpo Médico Forense (CMF) para practicarle los peritajes correspondientes.

Asimismo, se inició una causa en la que tomó intervención la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien analizaba solicitar colaboración al equipo de Antropología Forense de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), tal como suele realizarse en este tipo de casos.

Así, mediante el análisis de los restos, esperan poder establecer su origen y determinar a quién pertenecían, mediante un cotejo de ADN y otros estudios, explicaron las fuentes consultadas.