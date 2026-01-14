Cuánto cuestan los autos de lujo que eran contrabandeados desde Paraguay para videoclips de artistas

Se trata de dos Ford Mustang, dos Chevrolet Camaro y una Toyota SW4. Eran utilizados para grabar videoclips de artistas argentinos.

La Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones, con colaboración de la Aduana y el organismo ARCA, desarticularon una banda que contrabandeaba autos de lujo desde Paraguay. Los autos eran utilizados para grabar videoclips de artistas argentinos y su valor supera los 500 millones de pesos.

Cuánto vale cada uno de los vehículos Los vehículos incautados fueron identificados como dos Ford Mustang, dos Chevrolet Camaro -todos radicados en Paraguay- y una Toyota SW4 con matrícula argentina.

autos Aduana 1 X Por un lado, los dos Mustangs tendrían un valor de 75 mil dólares cada uno, mientras que los Camaros rondan los 65 mil dólares. La Toyota SW4 por su parte, tendría un valor de entre 30 mil y 40 mil dólares.

Contrabandeaban autos de alta gama para videoclips X Según trascendió, un Dodge Challenger que fue visto en un video de La Joaqui, aún no fue hallado por las autoridades. Dicho vehículo de alta gama tendría un valor superior a los 100 mil dólares.

Además de los vehículos, las fuerzas intervinientes secuestraron $30 millones en efectivo, US$20.000 y una pistola sin documentación habilitante. Todo quedó a disposición del juzgado interviniente como parte del proceso de instrucción.