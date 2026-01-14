Contrabandeaban autos de alta gama para videoclips: qué artistas los usaron y en qué videos aparecieron

Una organización que ingresaba vehículos de alta gama desde Paraguay hacia Argentina fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los autos eran utilizados para grabar videoclips de artistas argentinos.

El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones, con colaboración de la Aduana y el organismo ARCA. Como resultado, se secuestraron cinco vehículos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y un arma de fuego sin documentación.

La investigación se originó a partir de una alerta de la Aduana sobre un posible circuito ilegal de ingreso de automóviles al país desde naciones limítrofes. Según detalló el organismo nacional, ciudadanos paraguayos residentes en su país declaraban el ingreso a Argentina con vehículos por razones turísticas. Sin embargo, luego regresaban a Paraguay sin los rodados, que quedaban en territorio argentino.

Este uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur -contemplado en la Resolución General 1419/03 de la AFIP- fue uno de los elementos que motivó la intervención judicial. En este marco, se realizaron cinco allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras zonas del AMBA.

Tras los allanamientos, la Policía de Buenos Aires detuvo a dos ciudadanos argentinos. Ambos estarían vinculados con la maniobra de permanencia irregular de vehículos de lujo en el país. Uno de ellos alegaba ser titular de una empresa de organización de eventos, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA.

Los datos reunidos hasta el momento indican que la maniobra se habría iniciado al menos en 2023. La banda se valía de contactos con ciudadanos extranjeros para realizar los trámites de ingreso, y posteriormente administraba los vehículos desde Buenos Aires. Según fuentes del caso, los imputados mantenían un perfil activo en redes sociales y publicaban imágenes de los autos en distintos contextos.

La causa, a cargo del fiscal Marcelo Cardozo, investiga el delito de contrabando agravado que prevé penas de hasta 10 años de cárcel.

Mirá el video de los autos contrabandeados

Cuáles son los autos de lujo y cuál es su valor

Los vehículos incautados fueron identificados como dos Ford Mustang, dos Chevrolet Camaro -todos radicados en Paraguay- y una Toyota SW4 con matrícula argentina. El valor estimado total de los rodados supera los 500 millones de pesos.

Además de los vehículos, las fuerzas intervinientes secuestraron $30 millones en efectivo, US$20.000 y una pistola sin documentación habilitante. Todo quedó a disposición del juzgado interviniente como parte del proceso de instrucción.

Quiénes usaron los autos para sus videoclips

De acuerdo con la investigación de la Aduana, los vehículos fueron utilizados en videoclips y contenidos audiovisuales de artistas reconocidos, entre ellos La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez. Uno de los videos es el de Llora Como Un Arrepentido de La China, L-Gante, Jairo Vera feat. Gino Mella.