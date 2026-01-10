El contundente análisis de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini tras finalizar la primera semana del Rally Dakar: "Fue una..."

Este sábado, el Rally Dakar tendrá su día de descanso luego de una semana cargada y muy movida para los argentinos que disputan el certamen en Arabia Saudita. Durante las primeras seis etapas, hubo varios triunfos argentinos entre los que se destacaron el de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en la Etapa 4 en la categoría Challenger.

La dupla cordobesa tomó el liderazgo de la especial en el kilómetro 234 y logró sostenerlo hasta la bandera a cuadros . Con un ritmo consistente en el tramo decisivo, los argentinos se impusieron con 2 minutos y 29 segundos de ventaja sobre el español Pau Navarro.

De todas formas, los vigentes campeones cerraron la semana en el segundo lugar de la general, a menos de cinco minutos del líder Pau Navarro. Ahora, mientras comienzan a planificar la última semana de competencia, Cavigliasso y Pertegarini hablaron con los medios y dieron a conocer sus sensaciones de lo logrado hasta el momento.

“Fue una buena semana con algunos inconvenientes que nos hizo perder tiempo los primeros días. Problemas de temperatura, pinchazos, pero después de eso metimos buen ritmo. Peleamos todos los días ahí, mejoramos el estado de la largada, estábamos haciéndolo de atrás y teníamos que pasar muchos autos”, sentenció el piloto en diálogo con Carburando.

“Ganar una Especial, pasar la Marathon, nos puso contentos y nos arrimó a la general. Ahora estamos a menos de cinco minutos de la punta y es buenísimo para encarar la segunda semana. Ahora arranca el Dakar de vuelta”, añadieron.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, vigentes campeones en la divisional Challenger, completaron la primera semana del #Dakar2026 en el 2° puesto en la general, a solo 4.57 minutos de Pau Navarro (Taurus) @NicoCavi68 nos cuenta las expectativas para la segunda semana pic.twitter.com/0VSt0QP2O6

"Realmente a las 6 de la mañana abrí los ojos, quería dormir hasta las 10, pero me desperté muy temprano yla sensación más linda es despertarte sin alarma de que tenes el tiempo para vestirte, salir y organizarte todo el día, es un descanso mental de un día para tranquilizarnos y encarar estos 7 días que quedan que se vienen durísimos", lanzó la navegante y compañera del cordobés.

Cuándo retoma la acción el Rally Dakar

La competencia se reanudará este domingo 11 de enero con la séptima etapa, que unirá Riad con Wadi Ad-Dawasir, marcando el inicio del recorrido hacia el sur de Arabia Saudita. Será una de las jornadas más exigentes de la edición, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace, en un trazado que combina arena, velocidad y sectores de navegación compleja entre arbustos tupidos.

La organización anticipa un tramo demandante, que exigirá máxima concentración y una lectura precisa del terreno, especialmente en zonas de dunas más abiertas. En cuanto a los horarios de largada, la actividad comenzará de madrugada: las motos partirán a la 01:00, los autos a las 02:45 y los camiones a las 03:30, dando inicio a una etapa clave para definir el rumbo del Dakar en su semana final.