Historias extremas del Dakar 2026: la impactante odisea de Edgar Canet tras romper su rueda en pleno desierto

El Rally Dakar 2026 volvió a mostrar su costado más crudo con una escena que rápidamente recorrió las redes sociales. El protagonista fue Edgar Canet , quien se negó a abandonar pese a la destrucción total del neumático trasero de su moto y continuó en carrera en condiciones extremas.

El español había iniciado la competencia de manera ideal, con dos victorias consecutivas en su categoría y un temprano liderazgo en la clasificación general. Todo cambió en el tramo final de la etapa 5, cuando un problema técnico lo obligó a redefinir sus objetivos dentro de la carrera.

En plena jornada maratón, sin asistencia externa permitida, Canet sufrió la rotura del sistema que protege el neumático trasero y quedó detenido en medio del desierto . A partir de ese momento, su prioridad pasó a ser una sola: llegar a la meta para seguir en competencia, aun a costa de perder tiempo y posiciones.

Según informó el sitio especializado Motorsport, el inconveniente se originó por el colapso del mousse, elemento que reemplaza la cámara de aire y que, bajo altas temperaturas, puede desintegrarse. Canet intentó una reparación de emergencia, pero el problema persistió y lo mantuvo parado durante más de una hora.

Ante la imposibilidad de solucionar la falla, el español avanzó durante muchos kilómetros únicamente con la llanta, rechazando la asistencia de los helicópteros de la organización. “Quiero terminar la etapa”, respondió cuando le sugirieron abandonar, de acuerdo a declaraciones citadas por Mundo Deportivo.

El relato de Edgar Canet

Ya en el vivac, Canet explicó con crudeza lo sucedido: “Daba gas y la rueda rodaba. No quedaba nada de ‘mousse’. Y entonces he quitado la rueda, la he destalonado. He ido sin rueda durante muchos, muchos kilómetros, pero ha llegado un momento que ha dicho basta”.

En Instagram, profundizó su reflexión: “En los primeros 200 kilómetros me he encontrado muy bien… Fueron 200 kilómetros que fueron un infierno. Estuve a punto de abandonar muchas veces. Pero me he dado cuenta de que si quiero seguir en el Dakar, hoy era el día para aprender. Hice todo lo posible para llegar al final. Estamos en meta y podemos seguir”.

Canet finalizó la etapa en el puesto 95 y cayó hasta el 31º lugar de la general, para luego descender aún más tras la siguiente jornada. Aun así, dejó en claro su objetivo: “El objetivo es ganar el Dakar y sabía que si hoy me iba a casa no iba a ser lo mejor si quiero llegar a ese objetivo… seguir en carrera, da igual la penalización que tengamos hoy”.

edgar canet Edgar Canet había comenzado la competencia con dos victorias consecutivas en su categoría y llegó a liderar la general. Instagram @edgarcanet373

El episodio volvió a poner en foco las etapas maratón, donde la autosuficiencia y el castigo del terreno convierten cada decisión en una prueba límite para pilotos y máquinas.