Cumpleaños, protagonismo y elogios para Kevin Benavides en el Dakar 2026: "El único e inigualable"

Kevin Benavides vivió este viernes una jornada especial en el Rally Dakar 2026, no solo por el resultado deportivo, sino también por el contexto personal. El piloto argentino tuvo su mejor etapa desde que compite en autos, justo el día en que celebró su 37° cumpleaños .

El salteño finalizó tercero en la sexta etapa , dentro de la categoría Challenger, en un parcial que fue ganado por el chileno Ignacio Casale y que marcó el cierre de la primera semana de competencia antes del día de descanso.

En este contexto, en las redes oficiales del Rally Dakar publicaron un video acompañado del mensaje: “¡Feliz cumpleaños al único e inigualable Kevin Benavides !”, destacando la importancia de la presencia del piloto argentino.

La presencia de Benavides en Challenger representa uno de los grandes cambios de esta edición . El piloto decidió dejar las motos —categoría en la que ganó dos veces el Rally Dakar — para dar el salto a las cuatro ruedas, luego de sufrir un grave accidente en 2024 mientras entrenaba en su Salta natal.

Su debut se dio a bordo de un Taurus T3MAX, una experiencia completamente nueva que no resultó sencilla en los primeros días. “El balance de la primera semana en el Dakar es que fue bastante duro, sinceramente. En los días 2, 3 y 4 tuvimos problemas en el coche, problemas mecánicos, así que perdimos mucho tiempo. Además, salimos desde atrás hacia la etapa maratón, en la posición 150, con mucho polvo”, explicó el viernes.

kevin benavides1 En su día especial, Kevin Benavides brilló y logró su mejor resultado en el Dakar. Instagram @kevinmaxbenavides

Un podio que marca un punto de inflexión para Kevin Benavides

En el día de su cumpleaños, Benavides volvió a disfrutar de pelear adelante. “En el día de mi cumpleaños se nos escapó la victoria, porque venía muy bien, con muy buen ritmo”, relató tras completar la etapa.

Luego detalló el momento que le impidió ir por el triunfo: “En una duna golpeamos fuerte y destalonamos la goma, entonces tuvimos que cambiar el neumático. Perdimos como tres minutos y quedamos terceros, a un minuto. Probablemente era nuestra, pero igualmente estoy muy contento de poder tener por fin una etapa limpia”.

kevin benavides viernes Kevin Benavides celebró su cumpleaños con su mejor etapa en el Dakar 2026. Instagram @kevinmaxbenavides

Con la mirada puesta en lo que viene, el argentino fue claro: “Era lo que buscaba, lo que necesitaba. Y sobre todo, ahora tener una buena posición de largada para la semana siguiente”. Y cerró con un balance honesto de su nueva etapa deportiva: “Empezar la segunda semana con el pie derecho creo que va a ser fundamental. Esta primera semana el balance ha sido muy duro, muy difícil. De hecho, he tenido muchos problemas en el auto”.

“Nunca en mi vida tuve tantos problemas mecánicos como en estos días, en esta categoría. Y ni hablar del polvo. Pero bueno, se disfruta igual y es un nuevo desafío para mí”, concluyó Benavides, que empieza a escribir un nuevo capítulo en su historia dentro del Dakar.