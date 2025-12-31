El tremendo mensaje de Kevin Benavides para Juan Cruz Yacopini en la previa del Dakar: "Eso no lo hizo nadie conmigo"

El automovilismo argentino atraviesa días sensibles tras el accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en la zona de El Carrizal. Desde ese momento, el piloto mendocino permanece internado y su evolución es seguida de cerca por el ambiente del deporte motor, que se manifestó con numerosos mensajes de apoyo.

En la previa del Rally Dakar 2026, varios representantes enviaron su apoyo al piloto mendocino y Kevin Benavides fue uno de ellos. El bicampeón de la prueba, que este año afrontará un desafío completamente distinto, se tomó un momento para dedicarle sentidas palabras a su amigo, ausente en esta edición de la competencia.

"Si hay alguien que se extraña mucho en este Vivac es a mi amigo Juan Cruz Yacopini, que lamentablemente tuvo un accidente hace pocos días y no va a estar en este Dakar. Pero Juan este Dakar va por vos, a correrlo todos los días y empujarlo por vos. Fuiste una persona la cual me abrió las puertas de las cuatro ruedas, me invitaste a Mendoza, me llevaste, me diste tu auto para entrenar. Eso no lo hizo nadie conmigo, sólo vos", expresó Benavides.

El emotivo mensaje de Kevin Benavides a Juan Cruz Yacopini El emotivo mensaje de Kevin Benavides a Juan Cruz Yacopini Un Dakar diferente para Kevin Benavides El Dakar 2026 marcará un antes y un después en la carrera de Kevin Benavides. El piloto salteño competirá por primera vez en la categoría Autos, a bordo de un prototipo Taurus del equipo BBR Motorsport, luego de dejar las motos como consecuencia de una serie de lesiones sufridas en los últimos años.

“Lo que más valoro es la sensación que vengo teniendo en el auto desde el primer momento en que me subí, en febrero en Dubai. Siento una buena conexión con los vehículos, puede manejarlos y divertirme, lo paso bien, me gusta, es algo que pude corroborar. Estamos tratado de no dejar nada al azar, estoy en San Juan preparándome con quien será mi navegante Lisandro Sisterna, entonces empezamos a ponernos en relación, porque es diferente tener que escuchar a alguien a leer un roadbook”, expresó Benavides en una conferencia de prensa virtual.