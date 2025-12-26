El estado de salud de Juan Cruz Yacopini: esperan su evolución para poder operarlo

El deportista mendocino sigue en estado delicado, pero con algunas señales positivas. Le detectaron una neumonía que ya es tratada. Esperan que evolucione para poder operarlo.

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, donde fue derivado tras el grave accidente que tuvo en el dique El Carrizal. El joven deportista sufrió una grave lesión en la columna, con compromiso medular. Los médicos esperan su evolución para poder operarlo.

En los últimos días contrajo neumonía, afección de la que es tratado con medicamentos. En ese sentido, esperan el resultado del tratamiento para seguir abordando los problemas de base. El joven está sedado. Cuando se hicieron pruebas para ver si podía respirar por sus propios medios el resultado fue positivo.

Según informaron fuentes cercanas a la familia, hubo interconsultas para evaluar si era necesario algún traslado. Y todos los consultados coincidieron en que el abordaje había sido el necesario. En ese sentido, cuando estén dadas las condiciones Juan Cruz será operado en la misma Clínica de Cuyo.

Juan Cruz Yacopini es un destacado deportista mendocino, campeón mundial de Rally. Estaba en preparación para participar del Dakar, tras haber tenido un 2025 muy exitoso. El viernes pasado estaba en el dique El Carrizal con un grupo de amigos. Allí se arrojó al agua de cabeza en una zona de baja profundidad y se golpeó fuertemente; generando una grave lesión. En el momento fue asistido por médicos de emergencias que lograron salvarlo de un paro cardíaco que le dio tras el golpe. En primera instancia fue trasladado al Hospital Perrupato y luego lo derivaron a la Clínica de Cuyo.